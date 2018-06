Tuyul dan Order Fiktif, Musuh Bersama Ojek Online

Jakarta: Heboh kehadiran bisnis moda transportasi online atau yang lebih dikenal sebagai ojek online di Indonesia memang sudah berlalu setahun yang lalu. Beragam pihak menerima kehadiran bentuk bisnis sekaligus layanan yang cukup distruptif ini.



Dalam diksusi bertajuk "Fenomena Tuyul , Ojek Fiktif dan Nasib Transportasi Online" yang digelar Indonesia Technology Forum kemarin, Ketua Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muslih Zainal Asikin mengakui bahwa lima tahun belakangan dampak ojek online sangat positif berkontribusi terhadap sektor perekonomian di Indonesia.

"Sektor perekonomian terasa positif di kalangan masyarakat karena mereka bisa memanfaatkan layanan ojek online untuk mata pencaharian sampingan, sektor logistik dan distribusi barang memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh penghasilan lewat profesi sebagai kurir di layanan ojek online," ungkap Muslih.Tentunya hal yang cukup positif ini menurut Muslih patut dipertahankan sayangnya masyarakat Indonesia menurut dia juga memiliki sifat "nakal" dengan mengakali sistem yang ada, kasus aplikasi "tuyul" dan order fiktif menjadi sesuatu yang bisa membahayakan karena merugikan banyak pihak."Bukan hanya penyedia layanan ojek online saja yang dirugikan tapi juga driver dan penumpang serta negara yang kini sektor transportasi di posisi kedua penyumbang sektor ekonomi Indonesia. Misalnya, persaingan yang tidak sehat antara driver, konsumen yang dirugikan, serta perusahaan penyedia layanan yang tidak bisa sustain lebih lama," ungkap Muslih.Aplikasi "tuyul" dikenal sebagai metode curang yang dilakoni sebagian driver ojek online menggunakan semacam aplikasi fake GPS untuk membuat order fiktif. Jadi mereka seakan-akan menerima pennumpang dan mengantarkannya padahal mereka hanya mengecoh GPS dan aplikasi ojek online.Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhisitra menilai fenomena aplikasi "tuyul" memiliki banyak tujuan. Pertama adalah merusak pasar atau persaingan antar driver di sebuah titik lokasi yang ramai penumpang, driver dibuat tertipu dengan orderan fiktif."Kedua adalah driver yang menggunakan aplikasi tuyul yang mengecoh lokasi GPS sebenarnya merugikan konsumen yang memesan dan mendapatkan driver dalam waktu yang cepat tapi justru ternyata lokasi asli driver sangat jauh. Ketiga, perusahaan penyedia layanan ojek online dirugikan karena mereka memberikan insentif pada driver yang membuat order fiktif karena tercatat bahwa mereka berhasil menangkut banyak penumpang atau order," beber Bhima.Jadi, order fiktif membuat driver "nakal" tidak perlu repot mencari penumpang serta repot-repot mengantarnya. Pelaku tidak lagi mengandalkan pemasukan dari hasil mengangkut penumpan melainkan uang insetif yang diberikan perusahaan. Alhasil perusahaan penyedia layanan merugi.Pengamat siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Prasadha menuturkan bahwa pengguaan aplikasi "tuyul' saat mudah, pelaku hanya cukup membuat order fiktif dan mereka mengendalikan GPS dengan jemari mereka. Layanan ojek online yang sudah terkecoh melihat bahwa pelaku driver benar-benar mengantarkan penumpang."Permasalahannya perusahaan penyedia layanan berpikir dengan memiliki sistem yang canggih maka layanan mereka akan aman padahal seiring teknologi yang semakin canggih juga selalu ada yang mengakali," ungkap Pratama. Dia menuturkan bahwa aplikasi tuyul bisa dengan mudah dibeli dan kini tidak perlu melakukan rooting pada smartphone untuk menggunakannya.Menurutnya solusi menangani masalah ini adalah dengan terus berinvestasi ke pengembangan teknologi terutama location based service yang sebisa mungkin tidak bisa dikecoh. Lebih dari itu, Pratama menekankan bahwa seharusnya regulasi yang jelas juga ada untuk menentukan siapa yang dirugikan apabila kasus ini terjadi dan perlindungan kepada mereka untuk menciptakan bisnis yang sehat.(MMI)