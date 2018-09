Layanan SAP Kini Terintegrasi dengan Alibaba Cloud

Jakarta: Alibaba meminta SAP untuk mengintegrasikan SAP S/4HANA Cloud dan SAP Cloud Platform ke Alibaba Cloud. Tujuannya adalah untuk mendukung Alibaba mewujudkan perusahaan cerdas atau intelligent enterprise di Tiongkok, negara asal Alibaba.



Bersama CEO SAP Bill McDermott, CEO Alibaba Daniel Zhang mengumumkan hal tersebut dalam acara Computing Conference 2018 Alibaba Group yang digelar di Hangzho, Tiongkok.

"Tiongkok telah menjadi rumah kedua SAP selama lebih dari dua dekade. Kemitraan Alibaba dan SAP yang terus berkembang memperluas kemampuan kami untuk memberdayakan digitalisasi di Tiongkok dengan membangun intelligent enterprise," ungkap Dermott.Alibaba dan SAP memulai kerja sama mereka dua tahun lalu untuk menghadirkan solusi cloud enterprise di Tiongkok melalui Alibaba Cloud, layanan komputasi awan Alibaba Group. Kini, pelanggan Alibaba Cloud bisa langsung memanfaatkan SAP Cloud Platform di layanan milik Alibaba.SAP Cloud Platform adalah platform terbuka sebagai layanan (Platform as a Service – PaaS) yang menyediakan database in-memory unik dan sekumpulan layanan teknologi dan bisnis untuk membangun, memperluas, dan menghubungkan aplikasi enterprise.Layanan Alibaba Cloud yang didirikan pada 2009 diklaim sebagai penyedia layanan public cloud terbesar di Tiongkok dan menurut Gartner Inc. Alibaba Cloud juga merupakan salah satu dari penyedia layanan Infrastructure as a Service (IaaS) terbaik di dunia.Nantinya, SAP S/4HANA Cloud akan membuat perusahaan menjadi semakin cerdas dengan membawa otomatisasi dan analisis prediktif yang menggunakan Artificial Intelligence dan proses bisnis generasi mendatang.(ELL)