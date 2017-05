Ponsel Edisi Khusus Ini Usung Tema Sailor Moon dan Hello Kitty

Metrotvnews.com: Meitu, perusahaan Tiongkok di balik sebuah aplikasi selfie viral yang meminta banyak informasi pribadi pengguna, baru saja merilis M8 dan versi baru dari Meitu T8.



Meitu merupakan salah satu perusahaan yang membuat smartphone khusus bagi para pecinta selfie. Spesifikasi yang dimiliki oleh Meitu M8 sudah cukup untuk memberikan hasil selfie yang baik. Ponsel itu memiliki kamera depan Sony dengan resolusi 12MP.

Sementara kamera belakangnya adalah kamera Sony dengan resolusi 21MP. The Verge melaporkan, ponsel ini juga dilengkapi layar 5,2 inci, RAM 4GB, prosesor Helio X20, dan baterai 3.000 mAh.Perusahaan asal Tiongkok ini sadar akan kebiasaan orang-orang yang menjadi pasar incarannya. Salah satu hal yang mereka utamakan adalah desain yang menarik. Karena itulah, Meitu mengajak seorang bintang, Angelababy untuk meluncurkan Sailor Moon Pretty Soldier Edition dari ponsel barunya. Dalam video unboxing dari ponsel tersebut, sang bintang menunjukkan tongsis khusus untuk ponsel Meitu ini.Seperti yang disebutkan oleh CNET, tongsis ini terlihat seperti tongkat ajaib lengkap dengan hati berwarna emas. Meitu hanya akan menyedikan 10 ribu Sailor Moon M8. Ia akan meluncur per pertengahan bulan Juni mendatang di Hong Kong. Ia dihargai CNY2,999 (Rp5,8 juta).Keberadaan ponsel ini tampaknya disambut dengan baik. Namun, masih belum diketahui apakah Meitu akan meluncurkan ponsel edisi ini di negara-negara lain. Selain edisi khusus Sailor Moon, Meitu juga meluncurkan ponselnya dalam berbagai warna, yaitu biru, merah, putih, pink dan versi khusus Hello Kitty.(MMI)