Nokia Mulai Distribusi 3310 Versi 2017

Metrotvnews.com: Nokia mengumumkan telah memulai proses pendistribusian ponsel ikonik legendarisnya, 3310 versi 2017. Pengumuman tersebut disampaikan Nokia melalui video berdurasi singkat melalui akun Twitter resminya.



Namun, Phone Arena melaporkan belum mengetahui secara pasti maksud dari unggahan pada akun Twitter Nokia tersebut, sebab belum menemukan perangkat tersebut pada bagian perangkat yang dijual, di situs resminya.

Your 17 year wait is over, now shipping. #Nokia3310 pic.twitter.com/xJAJgwApAB