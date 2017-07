The Rock Gandeng Apple Siri di Film Terbarunya

Metrotvnews.com: Selebritas Dwayne ‘The Rock’ Johnson mengumumkan akan menggandeng asisten suara Apple, Siri, pada film terbarunya. Film tersebut akan disiarkan melalui saluran YouTube resmi Apple pada 24 Juli.



Film berjudul The Rock X Siri: Dominate Your Day ini digambarkan The Rock sebagai film terbesar, terkeren, tergila, terbagus, terbaik, dan paling menyenangkan yang pernah ada. Film ini juga disebut The Rock bertujuan memotivasi penonton untuk bertindak dan menyelesaikan pekerjaan mereka.

Film berdurasi hampir empat menit tersebut menampilkan The Rock menjalani tantangan untuk melakukan lebih banyak hal di tengah jadwal aktivitasnya yang padat dengan bantuan asisten digital karya Apple, yaitu Siri.Dengan bantuan Siri, The Rock ditampilkan mampu menempuh perjalanan lebih cepat berkat dukungan pencarian rute ramah lalu lintas, juga bisa mengetahui cuaca saat menerbangkan pesawat ke Roma, Italia, demi melukis kubah salah satu gedung bersejarah di kota tersebut.Kerja sama Apple dengan The Rock bukanlah kerja sama pertama perusahaan pembuat iPhone itu dengan selebritas. Pada tahun lalu, Apple menggandeng Taylor Swift menciptakan iklan berdurasi 60 detik yang disiarkannya melalui akun Twitter dan Instagram resminya.Iklan Apple dan Taylor Swift tersebut dalam rangka mempromosikan layanan streaming musik karya Apple, yaitu Apple Music. Namun The Next Web melaporkan, hingga saat ini belum tersedia informasi terkait dengan durasi yang akan diusung film baru The Rock ini.Berdasarkan poster yang diunggah ke akun Twitter dan Facebook The Rock, film ini diperkirakan akan menampilkan berbagai adegan laga, ledakan serta adegan berbahaya dan memerlukan pemahaman untuk tidak menirukannya di rumah.Sementara itu, popularitas Apple, selain dinilai mampu mendukung kesuksesan film ini, juga turut menggiurkan seorang perempuan untuk menyelundupkan sebanyak 102 iPhone di tubuhnya dari Hong Kong ke Tiongkok.(MMI)