Google Berhenti Jual Tablet Pixel C Android

Jakarta: Google mulai memasarkan Pixel C, tablet bersistem operasi Android karyanya pada tahun 2015. Pada peluncurannya, sejumlah pihak menilai tablet tersebut sebagai perangkat yang membingungkan.



Pixel C merupakan perangkat pintar yang didukung dengan software. Sayangnya software tersebut kurang mampu berfungsi dengan baik pada tablet. Kini, Google mengumumkan menghentikan pemasaran Pixel C dan menghapusnya dari toko online resmi Google.

Meskipun demikian, Google menyebut tetap berkomitmen untuk menggulirkan update dan dukungan untuk Pixel C. Dukungan tersebut termasuk update ke sistem operasi Android 8.0 Oreo, sehingga pengguna tetap dapat menikmati pengalaman penggunaan terbaik.Keputusan menghentikan penjualan Pixel C dipilih Google setelah meluncurkan Google Pixelbook terbaru. Google menilai Pixelbook menawarkan hasil kombinasi dari bagian terbaik dari laptop dan tablet yang diinginkan pengguna perangkat komputasi.Sementara itu, Pixel C hadir dengan fitur dasar yang umum diinginkan konsumen dari tablet modern, seperti kemampuan melakukan multitasking dan mengakses dua aplikasi dalam dua jendela di satu layar.Sebelumnya, Google memperbarui peraturan Google Maps, melarang mantan pegawai mengulas tempat kerjanya. Google menjelaskan bahwa review seharusnya ditulis oleh pelanggan dengan tujuan untuk membantu calon pelanggan lain, sementara mantan pegawai yang menyimpan dendam tidak seharusnya membuat review tentang tempat dulu dia bekerja.Google juga dilaporkan berencana membuka toko offline di India demi menjual smartphone barunya. Google mempertimbangkan membuka tempat untuk masyarakat mencoba ponsel mereka di India. Di sana, para pelanggan bisa menjajal Pixel 2.(MMI)