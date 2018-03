AS Siapkan Undang-Undang Khusus Bisnis Perbaikan Gadget

Jakarta: Selama ini kita terbiasa membawa gadget yang rusak ke toko resmi untuk meminta perbaikan. Apabila kita membawa ke toko perbaikan yang tidak resmi, proses perbaikannya sangat cepat, tapi kita akan kehilangan segel garansi dari vendor atau toko resmi.



Dikutip dari CNET, anggota badan legislatif Amerika Serikat dari Partai Demokrat Susan Talmantes Eggman berencana menerbitkan undang-undang 'Right to Repair Act' yang akan diberlakukan untuk wilayah California, tepatnya kepada vendor atau produsen perangkat teknologi.

'Right to Repair Act' dijelaskan akan membuat vendor dan perusahaan manufaktur untuk menyediakan alat, komponen, serta perlengkapan seperti software diagnostik perangkat sehingga memudahkan bisnis toko perbaikan untuk melayani perbaikan layaknya toko resmi.Dijelaskan, Eggman melihat bisnis toko perbaikan menjadi sulit ditemui dewasa ini karena seluruh perbaikan perangkat harus dilakukan oleh toko resmi tapi konsumen juga mengeluhkan layanan perbaikan di toko resmi yang memakan waktu.Menurutnya, banyak konsumen yang juga mengeluhkan biaya perbaikan dari vedor yang tergolong mahal. Lewat model perbaikan yang hanya mengganti komponen yang rusak saja juga memiliki dampak terhapap ekonomi lokal, salah satunya adalah bisnis layanan toko reparasi."Seseorang tidak boleh dipaksa untuk membeli perangkat yang baru setiap komponen di dalam perangkat tersebut rusak dan bisa dengan mudah diganti," ungkap Executive Director of Californians Against Waste Mark Murray.Dia ikut mendukung kebijakan ini dengan opini bahwa perbaikan komponen menjadi eksploitasi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan mampu mengurangi sampah elektronik yang setiap tahunnya mencapai 6 juta ton.Dikabarkan bahwa California menjadi negara bagian terbaru yang ikut mendukung pengesahan kebijakan ini. Ada 17 negara bagian yang telah mengajukan kebijakan ini, yaitu Washington, Massachusetts, Vermont, New York, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, North Carolina, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Tennessee, Virginia.Namun, sejak beberapa tahun lalu perusahaan manufaktur atau vendor perangkat teknologi memang menolak kebijakan ini karena mereka mencemaskan pencurian desain dan hak paten saat perangkat mereka dibongkar bukan oleh pihak resmi.(MMI)