Konsumen Bisa Lacak Ponsel via Google Home

Metrotvnews.com: Google Home menjadi salah satu speaker cerdas paling populer di pasar yang menawarkan sejumlah fitur menarik. Mulai minggu ini, pemilik Google Home dapat memanfaatkan satu perintah suara lain, yaitu "Find my phone".



Google baru-baru ini mengaktifkan perintah suara baru, sehingga pengguna Home akan dapat segera mengujinya. "Where's my phone" atau "find/ring my phone" merupakan perintah yang harus digunakan agar Google Home dapat mendeteksi smartphone.

Namun, fitur baru ini ini sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan kemampuan mendeteksi ponsel. Sebab Google Home juga dapat meninggikan volume pada smartphone, artinya fitur akan menderingkan ponsel bahkan saat pengguna menggunakan mode Silent saat coba dideteksi.Fitur perintah suara ini juga akan menggunakan teknologi Voice ID untuk memastikan bahwa fitur akan menderingkan ponsel yang tepat. Fitur ini akan saat bermanfaat untuk pengguna yang memiliki lebih dari satu smartphone di rumah.Untuk saat ini, fungsi menderingkan ponsel dalam mode Silent baru dapat dinikmati oleh perangkat Android, sedangkan iPhone baru dapat ditemukan via panggilan telepon. Selain itu, fitur ini tidak dapat dimanfaatkan oleh perangkat tablet.Fitur ini kompatibel dengan sejumlah speaker cerdas karya Google yaitu Google Home, dan dua speaker baru yang belum lama ini diluncurkan Google, yaitu Home Mini, dan Home Max. Sementara itu, Google juga mengumumkan akan memanfaatkan balon udara Project Loon untuk membantu menyediakan sinyal jaringan di wilayah korban bencana alam.Baru saja diluncurkan, Google juga dinilai telah melakukan kesalahan pada ponsel cerdas terbaru karyanya, yaitu Pixel generasi kedua. Pada Pixel 2, Google mengikuti tren yang pertama kali diusung Apple, yaitu dengan menghilangkan jack audio.(MMI)