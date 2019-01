Colorful Ciptakan NVIDIA RTX 2060 Versi OC

Jakarta: Colorful mengumumkan kesiapan merilis iGame GeForce RTX 2060 Vulcan OC dan iGame Force RTX 2060 Ultra OC.



Colorful melakukan modifikasi dari versi reference, dengan membuat GeForce RTX 2060 mendukung performa overclocking. Kedua kartu grafis tersebut menggunakan teknologi GPU TU106 12nm dari NVIDIA, dengan 1920 core CUDA serta memori GDDR6 sebesar 6GB.

Kedua kartu grafis ini dipastikan sudah mendukung fitur Ray Tracing, DLSS, dan Ansel yang sebelumnya dibanggakan NVIDIA sebagai pendongkrak kualitas grafis.Colorful iGame GeForce RTX 2060 Ultra OC dan Colorful iGame GeForce RTX 2060 Vulcan OC menggunakan tiga baling kipas pendingin model saw sickle yang bisa memberikan tekanan aliran udara 115 persen serta fitur fan stop yang membuat kipas bekerja senyap saat suhu di bawah 55 derajat celcius.Kartu grafis Colorful juga masih menggunakan desain MosFET yang memiliki heatpipe bersentuhan langsung dengan backplate GPU sehingga aliran udara panas dari komponen bisa langsung disalurkan ke heatsink.Colorful iGame GeForce RTX 2060 Vulcan OC memiliki base clock 1365MHz dan boost clock 1680MHz. Setelah mengaktifkan fitur One Key OC, boost clock tadi meningkat menjadi 1830MHz.Kartu grafis ini hadir dengan VRAM 6GB GDDR6 dan memili output port berupa tiga DisplayPort, stau port HDMI, satu port USB-C. Power connector yang tersedia menggunakan dua konektor 8-pin.Beralih ke Colorful iGame GeForce RTX 2060 Ultra OC masih hadir dengan kapasitas VRAM sama tapi clock speed berbeda. Kartu grafis ini memiliki base clock 1365MHz dan boost clock 1680MHz. Dengan One Key OC boost clock meningkat menjadi 1755MHz.Colorful tidak menyebutkan tanggal jajaran produk ini mulai tersedia di pasar Indonesia dan harga yang dipatok untuk maisng-masing produk.(MMI)