Snapchat Gulirkan Year End Story

Jakarta: Mendekati penghujung tahun, sejumlah perusahaan bersiap merayakan momen pergantian tahun, tidak terkecuali Snapchat. Jejaring sosial Snap Inc. ini menawarkan pengguna opsi untuk memanfaatkan fitur barunya.



Disebut sebagai Year End Story, fitur baru ini telah dapat dinikmati oleh pengguna aplikasi versi Android dan iOS. Fitur ini dirancang untuk merayakan berbagai emosi, acara, dan konten yang direkam di Snap dan disimpan ke fitur Memories sepanjang tahun 2018.

Secara teori, fitur baru ini tersedia untuk seluruh pengguna Snapchat, namun hanya dapat dimanfaatkan jika konten yang disimpan di arsip fitur Memories cukup banyak selama satu tahun, sehingga Snapchat dapat menciptakan ringkasan untuk pengguna.Bagi pengguna dengan jumlah konten yang cukup dapat mengakses aplikasi dan mengetuk ikon Memories. Kemudian, akan muncul ikon fitur Year End Story pada tab Snaps di bagian atas jendela aplikasi.Pengguna juga dapat berbagi konten My 2018 in Snaps kepada rekan atau menyimpannya. Menurut Snapchat, fitur baru ini akan digulirkan kepada seluruh pengguna secara global mulai minggu ini.Sebelumnya, Snap Inc dikabarkan segera merilis generasi ketiga dari kacamata karyanya bertajuk Spectacles. Kacamata ini akan diluncurkan sebelum tahun 2018 ini berakhir. Spectacles generasi ketiga ini akan berbekal dua kamera berkemampuan merekam video.(MMI)