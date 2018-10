PundiX Kenalkan Ponsel Khusus Blockchain

Jakarta: Perusahaan blockchain asal Singapura PundiX mengumumkan bahwa mereka telah membuat sistem operasi dan protokol komunikasi untuk perangkat mobile berbasis blockchain.



Sebagai bukti dari "kesuksesan" mereka, mereka meluncurkan smartphone bernama XPhone pada XBlockchain Summit yang diadakan di Bali.

XPhone memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon, mengirim pesan dan memancarkan data via jaringan blockchain yang terdesentralisasi, sama seperti apa yang mereka lakukan pada smartphone biasa saat ini.Dibangun berdasarkan Android 9.0, XPhone OS saat ini tersedia untuk manufaktur smartphone yang ingin menguji OS tersebut. Sementara XPhone akan diluncurkan pada Q2 2019, menurut laporan e27.Dalam sebuah pernyataan resmi, PundiX mengatakan, "Berbeda dengan ponsel berbasis blockchain lainnya yang masih dalam pengembangan", XPhone bisa beroperasi secara terpisah dari operator.Para pengguna bisa melakukan panggilan dan mengirim pesan via blockchain node tanpa perlu memiliki nomor ponsel. Pengguna juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan telepon dan SMS berbasis blockchain pada XPhone.Sistem operasi XPhone didasarkan pada Function X, ekosistem yang dibangun sepenuhnya untuk blockchain. Function X juga memungkinkan pengguna mengirim dan menerima data dalam berbagai bentuk via protokol transmisi baru FXTP. Ia juga dilengkapi dengan sistem storate terdesentralisasi bernama IPFX."Kami melihat blockchain ada pada tahan pengembangan seperti internet pada era awal 1990-an; jaringan dan protokol terdesentralisasi baru seperti Function X akan mengubah blockchain, sama seperti peramban pada internet," kata Co-Founder dan CTO PundiX, Pitt Huang."Ini akan membiarkan jutaan orang menggunakan blockchain via smartphone dan mengembalikan kendali pada mereka. Pada saat yang sama, ini juga akan menjawab berbagai tantangan."(MMI)