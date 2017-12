Microsoft Buka Pendaftaran Imagine Cup 2018

Jakarta: Microsoft kembali menggelar kompetisi aplikasi tahunan mereka yakni Imagine Cup 2018. Seperti yang diketahui, Imagine Cup merupakan kompetisi Microsoft untuk mendorong kalangan muda dari beragam latar belakang menciptakan aplikasi terbaiknya.



Bukan sekadar aplikasi yang canggih, tapi juga harus solutif terhadap permasalahan yang ada di sekitar masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Kompetisi yang digelar sejak 2003 ini masih mengusung konsep kompetisi global, dari tingkat nasional dipertandingkan lagi di tingkat internasional.

"Imagine Cup adalah tentang menginspirasi siswa di seluruh dunia untuk membawa gagasan terhebat mereka untuk kehidupan melalui teknologi. Di Microsoft, kami sangat senang melihat solusi inovatif untuk kesehatan, bantuan bencana, dan pendidikan yang muncul dari generasi muda Indonesia dari tahun ke tahun," beber Audience Evangelism Manager, Microsoft Indonesia Irving Hutagalung.Kompetisi Microsoft ini disebutkan telah berhasil menjaring puluhan ribu kalangan muda dari beragam perguruan tinggi. Dari 4 pemenang dengan aplikasi terbaik di tingkat nasional akan dipilih untuk bertanding di tingkat internasional Imagine Cup World Finals.Hadiahnya cukup besar, mulai dari uang sebesar USD100.000 atau setara Rp1 miliar serta paket layanan dan dukungan dari Microsoft Azure untuk mengembangkan aplikasinya. Tidak hanya itu, hadiah terbaiknya adalah mendapatkan kesempatan sesi mentoring dengan CEO Microsoft Satya Nadela.Indonesia sendiri sudah berhasil membawa beberapa penghargaan di ajang ini. Misalnya tim None Developer dari Universitas Trunojoyo, yang meraih posisi kedua di 2016 Imagine Cup World Finals. Inovasi mereka, Froggy and the Pestisida, permainan mobile yang dirancang untuk menanamkan kesadaran lingkungan mendapatkan apresiasi dari khalayak internasional.Kemudian di Imagine Cup 2017 tim CIMOL dari Institut Teknologi Bandung menjadi Juara Asia Tenggara dengan penemuan mereka, Hoax Analyzer, sebuah aplikasi yang dapat memverifikasi apakah sebuah informasi adalah hoaks atau bukan dengan menerapkan machine learning, natural language processing, dan layanan kognitif.Untuk tema kompetisi tahun ini adalah 'Code with Purpose', para peserta didorong untuk mencari solusi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dunia.Para calon peserta diminta membuat video berdurasi 3 menit dan juga dokumen rencana proyek mereka untuk kemudian diunggah ke pendaftaran online yang dibuka hingga 14 Februari 2018.(MMI)