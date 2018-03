Google Mau Pamer Smartphone Pakai Android Oreo Go

Jakarta: Google akan memamerkan pencapaiannya di ajang Mobile World Congress (MWC) 2018 Barcelona tanggal 26 Maret hingga 1 Maret nanti.



Dalam blog resmi Google, tertera informasi bahwa Google akan memamerkan smartphone pertama yang mengadopsi sistem operasi Android Oreo dari Go Edition. Ini membuat kita penasaran, siapa merek smartphone yang akan digandeng?

Bagi Anda yang belum mengetahui, Android Go merupakan sitem operasi Android teringan ciptaan Google. Android Go pertama kali diperkenalkan tahun lalu sebagai sistem operasi Android untuk smartphone dengan RAM 1GB, bahkan kurang dari 1GB.Keunggulan sistem operasi Android Go adalah ukurannya yang ringan dan bisa berjalan lancar di smartphone dengan spesifikasi di atas. Jadi, harga smartphone tersebut semakin murah dan dampaknya segmen pasar smartphone dengan RAM 1GB masih akan bertahan.Android Go berbeda dengan Android One yang mempopulerkan smartphone berbasis Android. Namun, Android One kini lebih menyasar pengguna smartphone yang ingin mendapatkan layanan dan teknologi istimewa yang digulirkan Google.Android Go juga tidak akan mengulang dari sistem operasi Android terlawas, melainkan langsung ke Android Oreo.Senior Vice President, Platforms & Ecosystems Android Google Hiroshi Lockheimer yang menulis blog ini mengungkapkan Android Oreo Go untuk smartphone dengan harga di bawah USD50 atau Rp600 ribuan.(MMI)