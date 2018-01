Toyota dan Pizza Hut Kerja Sama Buat Mobil Pengantar Otonom

Jakarta: Toyota dan Pizza Hut mengumumkan kerja sama dengan tujuan membuat kendaraan otonom yang bisa mengantarkan pizza ke rumah pelanggan.



Dalam CES, Toyota memamerkan mobil konsep otonom mereka, e-Palette. Nantinya, kendaraan tersebut tidak hanya mengantar pesanan pelanggan Pizza Hut, tapi digunakan untuk memasak pesanan dalam perjalanan.

"Kami fokus pada solusi berbasis teknologi yang memungkinkan tim dan sopir kami untuk memberikan pengalaman yang lebih baik lagi untuk pelanggan kami," kata President Pizza Hut Amerika Serikat, Artie Starrs."Dengan Toyota, kami tidak sabar untuk bekerja sama dengan perusahaan pemimpin dalam bidang mobilitas dengan reputasi akan inovasi, efisiensi dan keunggulan, seiring dengan harapan kami untuk menciptakan pengalaman pengantaran pizza yang baru di masa depan."Pizza Hut berencana untuk menggunakan sopir yang sudah ada saat ini sebagai kelinci percobaan, mengumpulkan data dari pengantaran yang stabil dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi algoritma mobil otonom mereka, seperti yang disebutkan oleh The Next Web.Sementara bagi Toyota, e-Palette tak lebih dari konsep. Selain dengan Pizza Hut, perusahaan pembuat mobil itu berencana untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain ke depan, seperti Amazon, Uber, serta perusahaan ride-sharing raksasa asal Tiongkok, Didi Chuxing.Toyota berkata, ada kemungkinan, mobil otonom akan menjadi nyata pada 2020, untuk lebih tepatnya, pada Olimpiade yang diadakan di Tokyo. Sementara pengujian mobil otonom di AS akan diadakan tidak lama setelah itu, yaitu pada awal 2020.(MMI)