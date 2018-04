Apple Music Versi Android Terima Pembaruan

Jakarta: Di tengah persaingan antara Android dan iOS, Google dan Apple mencoba menghadirkan layanan mereka di masing-masing platform.



Apple Music menjadi salah satu layanan musik streaming yang tidak mengharuskan pengguna memiliki perangkat iOS untuk mengaksesnya.

Meskipun demikian, pengguna harus memiliki Apple ID. Jika belum memilikinya, pengguna dapat membuat Apple ID via situs resmi Apple dan memanfaatkan layanan gratis sebelum menggunakan versi langganan berbayar.Selain Apple ID, pengguna juga diminta mengunduh aplikasi khusus Apple Music melalui Play Store agar dapat menikmati layanan tersebut. Aplikasi versi Android ini menerima update secara berkala, namun dinilai belum setara dengan versi iOS.Meskipun demikian, Apple mencoba menyetarakan fitur pada aplikasi Apple Music versi Android melalui update yang digulirkannya. Update ini diklaim Apple menawarkan pengalaman menikmati video musik baru, dengan memungkinkan pengguna untuk menemukan video musik baru dan populer di tab Browse.Tidak hanya video musik terbaru, update ini juga menawarkan kemampuan untuk memutar video secara berturut-turut via daftar putar video musik secara eksklusif. Bukan update besar, namun ini dinilai akan bermanfaat bagi pengguna.Sebelumnya, Apple dilaporkan menerima bantuan terkait pengembangan Siri, setelah mantan Head of Search and Artificial Intelligence Google, John Giannandrea mengumumkan pengunduran dirinya dan bergabung ke Apple. Giannandrea adalah seorang ahli pembelajaran mesin (machine learning) yang bergabung dengan Google pada 2010.Apple bekerja sama dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) memproduksi panel MicroLED berukuran kecil untuk Apple Watch generasi selanjutnya dan produk terkait dengan Augmented Reality (AR).Panel layar MicroLED akan diproduksi dalam dua ukuran, yaitu 3,1 inci hingga 1,4 inci untuk model Apple Watch, dan 0,7 inci hingga 0,8 inci untuk perangkat wearable AR. Produksi panel MicroLED untuk Apple Watch dilaporkan dimulai pada awal tahun ini.(MMI)