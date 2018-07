Telkomsel Perluas Program Next Dev, On the Mission

Jakarta: Telkomsel mengumumkan program baru yang merupakan pengembangan dari program kompetisi startup dan pengembang The Next Dev, bertajuk The Next Dev on The Mission.



"Di Indonesia, banyak programer berbakat dan punya potensi. Tapi sayangnya penyebarannya ga merata dan didominasi oleh pulau jawa, karena fasilitas yang lebih mudah diakses dan lebih mendukung. Jadi dengan program ini, kita ingin dorong startup di Indonesia timur," ujar General Manager External Corporate Communication Telkomsel Denny Abidin.

Berbeda dengan The Next Dev, program The Next Dev on The Mission bukanlah merupakan kompetisi, melainkan medium untuk melatih dan mengedukasi anak muda yang tertarik dengan ranah programing, guna menemukan solusi dari masalah di sekitar mereka.Berdasarkan riset yang dilakukan Telkomsel, Kupang dan Ambon menjadi kota di wilayah Indonesia Timur dengan jumlah anak muda berbakat cukup banyak. Kedua kota tersebut menjadi dua kota pertama pada program pelatihan programing intensif selama satu bulan.Program The Next Dev on The Mission di Kupang diselenggarakan Telkomsel pada kuartal ketiga tahun 2018 ini. Di Kupang, jelas Chief Manager Next Dev Steve Saerang, program ini sudah dilaksanakan sejak awal bulan Juli ini dan akan berlangsung hingga akhir bulan Juli.Sedangkan untuk kota Ambon, program ini akan dilaksanakan pada kuartal empat tahun 2018. Pada penyelenggaraan The Next Dev on The Mission di Kupang, Steve juga menyebut menghimpun sebanyak 100 pendaftar, dan menargetkan untuk menghasilkan sebanyak 30 produk digital.Target serupa juga dicanangkan untuk pelaksanaan program di kota Ambon mendatang. Telkomsel mengaku perannya dalam program CSR perusahaannya ini sebagai penyedia infrastruktur, dan menggandeng Binar Academy sebagai mentor peserta.Bukan sebagai kompetisi, Telkomsel juga menyebut program ini hanya akan diselenggarakannya hanya dari tahap pelatihan hingga produk digital dapat digunakan. Program ini tidak akan menjembatani peserta dengan investor atau hingga tahap pendanaan.Melalui program ini, Telkomsel berharap produk yang dihasilkan akan mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan oleh para pengembang lokal di daerah masing-masing, serta menjadi lebih independen dan membuka lapangan kerja, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat di sekitarnya.(MMI)