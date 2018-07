Mewaspadai ICO dan Cari Tahu Model Investasi yang Lebih Aman

Jakarta: Tren uang kripto di Indonesia mungkin belum sebesar di luar negeri. Namun, melihat nilai dan berita yang menyebutkan nilai investasi yang dihasilkan, membuat banyak pihak menawarkan Initial Coin Offering (ICO) atau penawaran koin perdana.



Anda mungkin sering mendengar istilah Initial Coin Offering (ICO), namun belum mengenal lebih jauh. ICO adalah penggalangan dana untuk membangun aplikasi yang berkaitan dengan teknologi Blockchain yang implementasinya ke layanan bitcoin, smart contract, dan smart ledger.

Nantinya, seseorang bisa membeli sejumlah porsi dalam bentuk token yang mewakili bagian kepemilikannya dari total koin yang kelak akan dirilis. Setelah masa ICO berakhir, baru orang itu akan mendapatkan koin sejumlah token yang dimiliki.Patut Anda perhatikan, sebagian tawaran ICO yang selama ini beredar sebenarnya merupakan scam alias penipuan karena ICO didasari bisnis yang belum ada.Sayangnya, banyak ICO diselenggarakan tanpa tujuan yang jelas. Business model yang tidak masuk akal hanya untuk menipu dana masyarakat. Akibatnya, token atau koin yang mereka rilis menjadi tidak bernilai.Sebetulnya, ada model investasi yang lebih aman ketimbang ICO menurut platform jual beli uang kripto NuMoney, yaitu Initial Exchange Offering (IEO) yang jauh lebih baik dan lebih aman.Jika token ICO harus menunggu sampai ada exchange yang menerima listing mereka agar bisa diperjualbelikan, maka token IEO langsung terdaftar di exchange tanpa melalui ICO.Jadi IEO didasari atas sebuah bisnis yang sudah berjalan, yakni lewat exchage atau yang sudah ada. Di Indonesia model investasi jenis IEO sudah ada melalui token NMX dari NuMoney Exchange. Saat ini token NMX dari NuMoney Exchange sudah beroperasi Singapura, Indonesia, dan Malaysia.Token NMX yang diciptakan NuMoney terinspirasi dari Binance Business Inn (BNB). Ia adalah token yang diciptakan Binance, layanan exchange uang kripto terbesar di dunia asal Tiongkok sebagai voucher diskon untuk trading fee sebesar 50 persen.Karena mengurangi trading fee dalam persentase yang besar, maka demand untuk BNB menjadi sangat tinggi. Terbukti dalam waktu enam bulan setelah diluncurkan, harganya melejit hingga 190 kali lipat.NuMoney menerapkan strategi yang serupa dengan BNB, yakni token NMX digunakan sebagai pengurang trading fee hingga 66 persen dengan semua market yang berpasangan dengan token NMX, baik sebagai base currency atau market currency secara otomatis akan mengurangi fee.NuMoney juga menyediakan program referral fee 100 persen, yaitu setiap user akan mendapatkan trading fee dari setiap user yang mereka ajak untuk bergabung di NuMoney Exchange.Nu Money juga tengah melakukan ekspansi ke berbagai negara tahun ini, di antaranya India, Australia, Uni Emirat Arab, dan Filipina. NuMoney juga sudah menyiapkan fitur-fitur andalan mulai dari take profit and stop loss, short selling, dan margin trade and leverage.Perpaduan antara fitur take profit and stop loss memungkinkan investor untuk tidak berada di depan monitor dan terus terhubung dengan internet untuk melakukan penjualan aset yang sudah dibeli. Aset secara otomatis akan dijual pada harga yang telah ditentukan, baik ketika untung maupun rugi.Keunggulan lain dari NuMoney ialah terdapat fitur short selling. Ini adalah suatu cara untuk memperoleh profit dari penurunan harga. Investor dapat meminjam sejumlah aset untuk dijual saat harga tinggi, dan ketika harganya rendah investor baru membeli aset tersebut untuk langsung dikembalikan ke perusahaan.Kemudian, fitur margin trade memungkinkan investor untuk membeli aset lebih banyak dari modal. Investor dapat meminjam uang perusahaan untuk membeli suatu aset. Sementara leverage adalah hasil dari margin trade.NuMoney menyatakan bahwa mereka akan melepas token NMX ke publik dalam jangka waktu dua bulan. Pada masa public sale, token akan didistribusikan secara merata setiap minggu pada harga USD0,01 (Rp144).Selama masa Private Sale, NMX dilepas pada harga diskon menjadi USD0,008 (Rp112). Artinya, apabila Anda membeli pada masa ini, Anda akan mendapatkan token 28,57 persen lebih banyak.Periode Private Sale akan berakhir 31 Juli 2018. Setelah itu, akan dimulai Initial Exchange Offering pada 3 Agustus 2018.Anda dapat berpartisipasi dalam Private Sale maupun IEO NMX, melalui(ROS)