Beredar, Bocoran Gambar Motorola Moto Z2

Setelah meluncurkan Moto Z dan Z Play pada tahun lalu, Motorola dan Lenovo nampaknya tidak sabar untuk meluncurkan penerus kedua smartphone tersebut, yang diperkirakan akan mengusung nama Moto Z2.



Baru-baru ini, SlashLeaks mengunggah gambar bocoran penerus lini Z, diklaim sebagai Moto Z2 Force. Bocoran gambar tersebut menampilkan sejumlah informasi terkait dengan perangkat tersebut, terutama menyoal desain.

Seperti yang telah diperkirakan, ponsel cerdas ini hadir dengan desain serupa pendahulunya, terutama dengan bekal kemampuan kompatibel dengan Moto Mods. Namun, desain Moto Z2 Force tampil sedikit lebih baik.Desain bagian belakang tampil lebih sederhana, dengan desain yang tidak lagi condong ke gaya industrial. Sementara itu, benjolan kamera masih terlihat di bagian belakang, layaknya pin pada bagian bawah. Sensor kamera menampilkan sistem kamera ganda, meski masih belum diketahui rencana Motorola terkait penggunaan sensor tersebut.Bagian depan perangkat ini juga dibekal dengan sensor pemindai sidik jari serupa Moto G5 Plus, serta tampak lampu yang diperkirakan sebagai lampu flash dual-tone. Selain itu, Moto Z2 Force hadir dengan bodi berketebalan lebih tipis jika dibandingkan Moto Z.Hingga saat ini, masih belum tersedia informasi terkait rencana Motorola dalam menghadirkan Moto Z2 Force dalam dua versi serupa pendahulunya. 9to5Google memperkirakan Motorola segera menghadirkan informasi terkait spesifikasi perangkat tersebut.Sementara itu, tidak lagi hanya terfokus pada kelas menengah atas, Motorola juga dikabarkan tengah mengembangkan smartphone yang akan ditawarkan dengan harga terjangkau, yaitu Moto C dan Moto C Plus (MMI)