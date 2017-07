Meizu 7 Pro Punya Layar Khusus Selfie di Belakang Ponsel

Metrotvnews.com: Meizu resmi meluncurkan dua perangkat unggulan terbarunya, yaitu Meizu Pro 7 dan Meizu Pro 7 Plus. Perangkat ini mengusung tren penyematan layar sekunder dengan tampilan berbeda dari pesaingnya.



Meizu Pro 7 hadir dengan sejumlah ciri khas, termasuk desain bergaya industrial unik, serta perbedaan dalam hal spesifikasi. Phone Arena melaporkan, Meizu Pro 7 didukung oleh spesifikasi serupa perangkat kelas menengah.

Perangkat ini mengunggulkan layar sekunder yang tersemat di bagian belakang. Layar ini menggunakan panel AMOLED sentuh yang memiliki sejumlah kegunaan, seperti memungkinkan pengguna melihat dan mengelola notifikasi.Selain itu, layar sekunder ini juga berfungsi untuk memungkinkan pengguna mengendalikan musik, serta berfungsi sebagai viewfinder saat memotret diri menggunkan kamera belakang. Meizu juga menghadirkan berbagai wallpaper yang dapat dikustomisasi.Meizu membekali perangkat ini dengan kamera depan 16MP, dengan panel layar Super AMOLED Samsung di bagian bawah kamera, Full HD 5,2 inci untuk Pro 7 dan Quad HD 5,7 inci untuk Pro 7 Plus.Meizu Pro 7 Plus didukung oleh chipset MediaTek terbaru, yaitu Helio X30, dan dikombinasikan dengan RAM 6GB serta memori internal 64GB atau 128GB. Sedangkan Pro 7 didukung chipset MediaTek Helio P25, dikombinasikan dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB.Namun, pada versi lebih tinggi, Meizu Pro 7 didukung chipset Helio X30 dengan kombinasi memori internal sebesar 128GB. Meizu Pro 7 berbekal baterai berkapasitas 3.000mAh, sedangkan Pro 7 Plus berkapasitas 3.500mAh, dan keduanya didukung teknologi pengisian daya cepat mCharge 4.0 karya Meizu.Kedua perangkat akan mulai dipasarkan pada 5 Agustus mendatang, dengan penawaran harga setara USD430 (Rp5,7 juta) untuk Meizu Pro 7, dan USD530 (Rp7,1 juta) untuk Meizu Pro 7 Plus. Namun keduanya dilaporkan hanya akan dipasarkan di 17 negara yang menjadi pasar Meizu.(MMI)