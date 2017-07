Google Play Music dan YouTube Red akan Digabung Jadi Layanan Baru

Metrotvnews.com: Google mengonfirmasi bahwa dua layanan streaming terpopulernya, YouTube Red dan Google Play Music, akan digabung menjadi satu. Penyatuan tersebut ditujukan untuk menyuguhkan pengalaman menikmati konten yang lebih baik.



Informasi ini bukanlah informasi pertama yang beredar terkait kemungkinan penggabungan Google Play Music dan YouTube Red. Namun, menurut laporan Phone Arena, ini adalah kali pertama Google mengeluarkan pernyataan konfirmasi resminya.

Pada sesi diskusi di konferensi New Music Seminar di New York, Global Head of Music, YouTube, Lyor Cohen menyebut Google harus menggabungkan dua layanan tersebut untuk dapat mengedukasi konsumen dan meningkatkan jumlah pelanggan.Menurut Cohen, Google mempertimbangkan penggabungan layanan YouTube Red dan Google Play Music sebagai hal terpenting. Dengan begitu, mereka bisa menyediakan konsumen dengan satu penawaran.Untuk saat ini, Google tengah menjalani proses evaluasi tentang cara mengombinasikan dua layanan ini untuk menyediakan konsumen pengalaman menikmati konten yang lebih baik dari sebelumnya.Musik disebut Google sebagai hal terpenting baginya, dan proses evaluasi untuk menghadirkan penawaran musik baru ini tidak mengubah komitmennya dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi konsumen.Google juga menyebut, penggabungan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif bagi pengguna terdahulu dari kedua layanan tersebut. Google berjanji akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna sebelum melakukan perubahan.`(MMI)