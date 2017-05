Raksasa Tiongkok Tanam Rp16 Triliun di Go-Jek?

Metrotvnews.com: Go-Jek dilaporkan memperoleh investasi baru bernilai USD1,2 miliar (Rp16 triliun), dari raksasa internet Tiongkok, Tencent. Kesepakatan invetasi tersebut ditandatangani pada minggu lalu, meningkatkan nilai Go-Jek menjadi USD3 miliar (Rp40 triliun).



Menurut Tech Crunch, kesepakatan investasi tersebut diperkirakan akan diumumkan secara resmi. Namun, hingga saat ini, baik Go-Jek ataupun Tencent belum bersedia untuk memberikan pernyataan resmi terkait informasi tersebut.

Sebelumnya, Go-Jek memperoleh investasi sebesar USD550 juta (Rp7,3 triliun) pada bulan Agusts 2016 lalu, meningkatkan nilai perusahaannya menjadi USD1,3 miliar (Rp17,3 triliun). Kesepakatan baru ini mampu mendorong valuasi Go-Jek secara signifikan dalam waktu singkat.Investasi Tencent pada perusahaan jasa pemesanan transportasi via aplikasi tersebut bukanlah hal yang mengejutkan. Rencana Tencent untuk berinvestasi pada Go-Jek ini telah tercium media dan dilaporkan oleh The Information pada pertengahan bulan Februari lalu.Hingga saat ini, belum tersedia informasi lebih detil terkait perusahaan lain yang turut terlibat dalam investasi yang baru diperoleh Go-Jek. Salah seorang sumber yang dikutip menyebut Alibaba dan layanan finansialnya, yaitu Ant Financial, telah melalui tahap diskusi dengan startup itu, dan berakhir dengan kekecewaan.Kemudian Ant Financial bekerja sama dengan perusahaan media, yaitu Emtek, untuk dapat merambah pasar Indonesia. Sementara itu, Alibaba dan Tencet memiliki sejarah dalam persaingan sengit di pasar Tiongkok.Saat ini, Go-Jek mengklaim memiliki lebih dari 200 ribu mitra pengendara di 25 kota di Indonesia. Go-Jek memulai perjalanannya sebagai perusahaan penyedia layanan pemesanan transportasi umum roda dua atau ojek, di Jakarta.Kini, Go-Jek telah merambah ranah kendaraan umum roda empat via layanan GoCar dan bekerja sama dengan perusahaan taksi Indonesia, yaitu Blue Bird. Masih terfokus untuk menyediakan layanannya di Indonesia, Go-Jek kini harus menghadapi persaingan oleh Uber dan Grab yang juga telah merambah Indonesia.(MMI)