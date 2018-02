ASUS Masih Fokus Jual ZenFone 4 Selfie Lite via Lazada

Jakarta: ASUS menyebut hingga saat ini masih memasarkan perangkat yang diluncurkannya bersamaan dengan Hari Belanja Nasional (Harbolnas), yaitu ZenFone 4 Selfie Lite secara eksklusif di Lazada.



Pihak ASUS Indonesia mengaku belum mendapatkan informasi terkait dengan waktu dimulainya pemasaran smartphone melalui peritel offline.

"Lebih efisien kalau dijual via online. Dengan menggandeng e-commerce, bisa menghemat biaya pengiriman," ujar Head of Public Relation Asus Indonesia Muhammad Firman.Penjualan perangkat via medium pemasaran online disebut ASUS Indonesia lebih efisien, sebab membantu ASUS menghemat biaya kirim dengan tidak membebankan biaya kirim besar kepada pembeli perangkatnya.Tidak hanya soal biaya pengiriman, penjualan secara online tersebut turut membantu ASUS dalam hal ruang penyimpanan. Hal ini memungkinkan ASUS untuk menghemat biaya penyewaan gudang penyimpanan pasokan smartphone dan menyerahkannya kepada gudang milik e-commerce.Selain itu, ASUS Indonesia juga mengungkap harapannya terkait dengan smartphone dengan harga penawaran paling terjangkau di lini ZenFone 4 Selfie ini, agar dapat menjadi pilihan alternatif untuk konsumen yang menginginkan perangkat berkualitas dengan anggaran terbatas.ASUS juga berharap dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam menyuguhkan pengalaman penggunaan yang menyenangkan pada perangkat, terlepas dari persaingan yang kian memanas di ranah smartphone, terutama di kelas menengah bawah.Sebagai informasi, Asus ZenFone 4 Selfie Lite masih dipasarkan di e-commerce Lazada Indonesia dengan penawaran harga sebesar Rp2.199.000.(MMI)