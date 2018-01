Google Doodle Hari Ini Rayakan Ultah Ahli Bedah Syaraf Wilder Penfield

Jakarta: Kelahiran Wilder Penfield, seorang ahli syaraf, dirayakan oleh Google melalui Doodle.



Penfield adalah pria yang sangat pintar sehingga pernah dipanggil "orang Kanada paling hebat yang pernah hidup". Dia dikenal karena mengembangkan prosedur Montreal bersama dengan koleganya, Herbert Jasper pada 1950.

Metode tersebut digunakan untuk menangani epilepsi dengan memberikan setruman ketika pasien berada dalam keadaan sadar.Eksperimen Penfield dengan rangsangan elektrik juga membantunya untuk memetakan korteks motor dan senor otak serta menemukan bagian dari otak yang bisa diberikan stimulan untuk membantu seseorang mengingat sesuatu.Menurut laporan The Independent, penemuan ini membantu Kanada memajukan sistem kesehatan dan sains terkait syaraf setelah Perang Dunia. Selain itu, penemuan tersebut juga meningkatkan kondisi penderita epilepsi.Penemuan Penfield juga membantu kita mengerti berbagai fenomena seperti halusinasi, ilusi dan deja vu.Penfield sebenarnya terlahir di Spokane, Washington, Amerika Serikat. Dia tumbuh besar di Hudson, Wisconsin.Dia kuliah di Princeton University lalu mendapatkan beasiswa Rhodes ke Merton College, Oxford pada 1915 untuk mempelajari neuropatologi. Dia berhenti berkuliah untuk sementara untuk membantu rumah sakit militer Prancis pada Perang Dunia Pertama.Setelah kembali ke Oxford, Penfield menikahi wanita idamannya, Helen Kermott dan kembali ke Amerika Serikat untuk bersekolah di Johns Hopkins School of Medicine. Sejak 1920-an, Penfield berusaha untuk menemukan obat untuk epilepsi di Neurological Institute of New York.Namun, ketika politik dalam dunia akademia membuat dana untuk institut penelitian baru terhenti pada 1928, Penfield pindah ke Quebec untuk bersekolah di McGill University dan Royal Victoria Hospital. Dia mengubah kewarganegaraannya pada 1934.(MMI)