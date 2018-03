Sudah Ada 38 Juta Pelanggan Berbayar Apple Music

Jakarta: Apple mengumumkan layanan musik streaming miliknya, Apple, Music, telah punya 38 juta pelanggan berbayar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 2 juta pelanggan, atau 5,6 persen, sejak bulan Februari lalu.



Informasi ini disampaikan oleh Senior Vice President Internet Software dan Service Apple Eddy Cue pada ajang SXSW tahunan di Austin, Texas.

Saat ini, Spotify masih menjadi penyedia layanan musik streaming dengan jumlah pelanggan terbanyak, yaitu sebesar 71 juta, untuk layanan premium miliknya.Apple pertama kali diluncurkan pada 30 Juni 2015, tujuh tahun setelah Spotify dirilis pada 7 Oktober 2008. Berbeda dengan Spotify, Apple menawarkan masa percobaan gratis selama tiga bulan, sebelum pelanggan harus membayar biaya berlangganan USD9,99 (Rp142.714) per bulan.Sementara itu, paket keluarga mengharuskan pengguna membayarkan biaya berlangganan sebesar USD14,99 (Rp214.142) per bulan untuk enam pengguna. Spotify menawarkan paket gratis dengan bekal iklan yang hadir di tengah pemutaran lagu berlangsung.Versi premium Spotify menghadirkan pengguna jumlah kemampuan melewati lagu tidak terbatas, dan memungkinkan pengguna untuk menikmati musik secara offline. Serupa Apple Music, layanan premium Spotify juga ditawarkan seharga USD9,99 (Rp142.714) per bulan.Spotify baru-baru ini mengumumkan akan segera menjadi perusahaan publik setelah mendaftarkan dokukemen penawaran publk awal dengan simbol SPOT.Sementara itu saat ini, Apple dan Amazon tengah berkompetisi untuk menjadi perusahaan pertama dengan valuasi USD1 triliun (Rp14.285,7 triliun).Apple dilaporkan mendapatkan keuntungan cukup besar dari berbagai bisnis yang digelutinya. Namun berdasarkan tren saat ini, Amazon diprediksi akan menjadi perusahaan pertama yang mencapai valuasi tersebut pada bulan Agustus mendatang, dan Apple diperkirakan akan mencapai nilai tersebut satu minggu kemudian.(MMI)