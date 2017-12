All-Flash Midrange Terbaru Dell EMC Demi Penuhi Kebutuhan Perusahaan

Jakarta: Data menjadi sumber daya yang paling penting era teknologi digital saat ini. alhasil kebutuhan fasilitas penyimpanan data menjadi meningkat pesat. Bukan hanya perusahaan atau bisnis besar skala besar yang paling membutuhkan fasilitas tersebut.



"Trennya mulai bergeser dari penggunaan layanan yang sangat besar yakni high-end ke mid-range. Banyak pelaku bisnis atau organisasi yang ingin mulai menggunakan layanan storage oleh sebab itu kami melengkapi produk storage di segmen mid-range," tutur Infrastructure Director Dell EMC Adir Ginting.

Tren ini disebut sebagai efek dari semakin banyaknya organisasi atau bisnis yang ingin memodernisasi sistem mereka dan menyimpanan sebanyak mungkin data. Hari ini, Dell EMC memperkenalkan dua storage terbaru dengan sistem all-flash di kelas menengah."Kami melengkapi lini storage midrange dengan SC5020F dan SC7020F yang keduanya membawa sistem all flash, baik dari sisi hardware dan software. Kecepatan operasinya mencapai 399.000 IOPS per array dan 3,9 juta IOPS per multi array untuk federated cluster," jelas Advisory System Engineer Dell EMC Rekiardi Soenario.SC5020F menyediakan 222 drive dengan kapasitas total storage mencapai 2PB. Penyimpanan ini dibenamkan prosesor Xeon 8 core dengan RAM hingga 128GB. Sedikit berbeda dengan SC7020F yang menyediakan hingga 500 drive dan kapasitas penyimpanan hingga 3 Petabyte."Keduanya dilengkapi dengan fitur compression dan deduplication. Selain itu kami juga memperkenalkan sistem operasi terbaru, Unity v4.3. Sistem operasi ini meningkatkan efisiensi All-Flash dengan penambahan deduplikasi inline. Replikasi file yang dilakukan juga dijamin zero data loss," imbuh Reki.Selain itu sistem operasi Unity v4.3 juga dilengkapi dengan kemampuan untuk upgrade data-in-place secara online yang mempermudah pengguna untuk upgrade dari satu versi ke versi storage Unity ke versi terbaru tanpa downtime.(MMI)