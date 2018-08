Plantronics Luncurkan BackBeat GO 600

Jakarta: Plantronics meluncurkan seri headphone over-the-ear terbarunya, BackBeat GO 600. Perangkat ini diklaim tidak hanya dibekali dengan fitur unik yang dihadirkan khusus untuk penggemar musik, namun juga ditawarkan dengan harga terjangkau.



“Kami memiliki keahlian yang dikhususkan pada perangkat headphone, nirkabel, dan pasar premium,” kata Director Portfolio Business Management Personal Solutions Plantronics, Greg Miller.

Plantronics BackBeat GO 600 dibekali mode dual equalization (EQ), diklaim memungkinkan pendengar musik berpindah dari EQ Bass Bost dan Balanced. Mode EQ Balance disebut Plantronics memiliki kurva suara khas, yang sudah diatur sehingga dapat menghasilkan suara akurat di berbagai genre musik.Peralihan antara mode EQ tersebut dapat dilakukan dengan menekan satu tombol, dan diklaim tidak dimiliki oleh headphone kompetitor dengan kisaran harga yang sama. Selain itu, BackBeat GO 600 hadir dengan desain earcup over-the-ear dan berbantalan busa lembut.Desain tersebut akan memungkinkan pengguna mendengarkan musik tanpa terganggu oleh suara di sekitar mereka. BackBeat GO 600 juga berbekal baterai yang diklaim mampu menjaganya aktif selama 18 jam dengan sekali pengisian.Headphone ini juga dibekali dengan teknologi konektivitas Bluetooth, dan mampu terhubung dengan jarak hingga 10 meter dari ponsel dan tablet. Pengguna juga akan menemukan tombol sentuh pengendali di bagian earcup, memudahkan pengguna untuk mengendalikan lajunya musik, menyesuaikan volume atau melakukan panngilan telepon.Bekal Mikrofon wideband pada perangkat ini juga disebut Plantronics bertugas untuk memastikan kejelasan suara sat menjawab panggilan, atau mengakses Siri, Google Now, dan perangkat handsfree Cortana melalui perintah suara.BackBeat GO 600 Series dengan earcup yang dapat dilipat hingga datar ini ditawarkan seharga Rp1.699.000, dalam empat warna yaitu hitam, khaki, biru tua dan abu-abu.Pada kotak kemasan penjualannya, konsumen juga akan menemukan kantong khusus dan kabel USB charger dan kabel audio yang dapat digunakan untuk mendengarkan musik saat baterai headphone habis.(MMI)