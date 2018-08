Xiaomi Pocophone Bawa Snapdragon 845

Jakarta: Kabar terbaru menunjukkan kehadiran Pocophone F1 semakin dekat.



Setelah sempat muncul sertifikasi perangkat telekomunikasi di badan regulasi Amerika Serikat termasuk Indonesia, kini Pocophone F1 mulai memperlihat persiapan kehadirannya di benua Eropa dan India.

Full throttle ahead! My best wishes to you @jaimani and the @IndiaPOCO team.



I can sense that something wonderful is about to happen ???? https://t.co/zanQrQvwl8