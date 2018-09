Samsung Internet Mulai Kebagian Versi Beta Anyar

Jakarta: Samsung baru saja merilis versi baru dari peramban moile karyanya, dan berdasarkan changelog resmi, update tersebut merupakan perilisan utama.



Pada versi ini, Samsung menyematkan sejumlah fitur dan peningkatan yang hanya tersedia di versi beta Samsung Internet Browser.

Samsung berjanji segera menghadirkannya untuk seluruh perangkat karyanya. Versi beta terbaru Samsung Internet ini menghadirkan kemampuan mengunduh file lebih cepat berkat sistem pengunduh baru yang telah dioptimalkan.File berukuran lebih besar kini akan diunduh dalam ukuran besar menggunakan beberapa koneksi dan paralel.Menurut Samsung, bergantung pada ketersediaan jaringan dan konfigurasi sistem, pengguna akan dimanjakan dengan peningkatan kecepatan 15 hingga 40 persen lebih baik, saat mengunduh file.Selain itu, juga tersedia fitur Do Not Track pada menu pengaturan, memungkinkan sistem meminta situs untuk tidak melacak kebiasaan penelusuran pengguna, saat fitur ini diaktifkan.Samsung juga akan memungkinkan pengguna untuk melakukan backup dan mengembalikan item di Quick Access di seluruh perangkat yang menggunakan peramban dalam versi 8.2 dan seterusnya, via Smart Switch.Quick Access merupakan salah satu halaman utama default untuk Samsung Internet Browser. Quick Access memiliki fungsi utama untuk memungkinkan pengguna mengunjungi situs yang telah ditandai dengan lebih cepat dan lebih mudah.Versi beta terbaru Samsung Internet Browser hadir dengan mesin inti lebih baik, artinya pengembang situs akan memiliki akses ke fitur lebih bertenaga. Pengguna dapat mengunduh Samsung Internet Browser beta secara gratis via Google Play Store.Versi stabil dari peramban Samsung ini telah tersedia sebagai file unduhan terpisah, yang dapat diunduh pengguna jika tidak menginginkan menjadi penguji versi beta tersebut.(MMI)