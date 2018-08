Google Assistant Bermasalah Terhadap Aktivasi Suara

Jakarta: Sejumlah pengguna Google Assistant di berbagai perangkat, termasuk perangkat bermerek Samsung, LG, Huawei, OnePlus dan Xiaomi, melaporkan masalah aktivitasi suara pada asisten digital karya Google tersebut.



Google mengaku telah mengetahui permasalahan ini dan tengah menjalani proses investigasi guna mengetahui akar permasalahan tersebut. Namun hingga saat ini, belum tersedia informasi resmi dari Google maupun pihak ketiga berkenaan dengan waktu pengguliran perbaikan tersebut.

Permasalahan terkait fitur aktivasi Google Assistant dijelaskan pengguna sebagai hal menjengkelkan.Pengguna mengaku asisten digital Google pada perangkat mereka mendadak tidak merespon kata kunci Ok Google diucapkan. Hal ini berarti pengguna tidak lagi dapat mengaktifkan Google Assistant via perintah suara.Pengguna diharuskan untuk menyentuh tombol Home pada ponsel selama beberapa saat hingga asisten digital aktif. Meskipun demikian, permasalahan ini dinilai bukan sebagai gangguan bug kritis untuk keamanan perangkat Android atau pengalaman penggunaan secara umum.Keluhan yang disampaikan pengguna di berbagai media sosial yang menyatakan ketidaksabaran mereka dalam menanti solusi, turut menggambarkan jumlah pengguna yang mengandalkan fitur aktivasi via suara pada Google Assistant ini, untuk melakukan tugas dan tindakan keseharian.Sebelumnya, Google mengungkap rencananya untuk kembali ke Tiongkok dengan mesin pencari yang telah disensor. Selain itu, Google juga tampaknya ingin membawa layanan cloud mereka ke negara dengan populasi terbesar itu.Hal ini ditanggapi Baidu, pesaing utama Google di Tiongkok, dengan pernyataan yang menunjukan keyakinan perusahaannya akan tetap menguasai pasar Tiongkok.(MMI)