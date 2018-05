Linksys Luncurkan Router Gaming Khusus Xbox

Jakarta: Setelah sempat dipamerkan di ajang CES 2018 awal tahun ini, Linksys akhirnya merilis router khusus untuk Xbox One X dan One S, Linksys WRT32XB.



Mengingat router ini untuk segmen gaming, desainnya harus juga lebih menarik. Berdasarkan foto yang disajikan di situs resminya Linksys WRT32XB memiliki desian yang umum dengan balutan warna hitam serta memiliki empat antena di bagian luarnya.



"Router ini merupakan yang pertama kali diciptakan dan hadir khusus untuk memprioritaskan kebutuhan koneksi internet dari Xbox One, menjamin performa gaming dan streaming dari konsol tersebut tetap baik meskipun kebutuhan internet terbagi untuk perangkat lain yang terhubung," ungkap Global Product Manager Linksys Vince La Duca.







Pihak Linksys menyebutkan bahwa mereka memasang teknologi Killer Prioritization Engine buatan Rivet Networks yang secara otomatis akan mendeteksi Xbox One di jaringannya dan mengatur trafik internet agar lebih banyak disalurkan ke Xbox One.



Mereka mengklaim bahwa Linksys WRT32XB bisa mencegah terjadinya lag pada Xbox One yang terhubung bahkan menurunkan 65 persen tingkat ping yang diterima dibandingkan Xbox One yang tidak menggunakan router khusus gaming. Linksys WRT32XB menggunakan teknologi Wi-Fi AC3200 MU-MIMO.







Router ini menyediakan teknologi dual-band 2,4GHz dan 5GHz yang bekerja simultan dengan dukungan lima port yang sudah mengadopsi Pro-Grade Gigabit Ethernet yang terdiri dari satu port Gigabit WAN dan empat port Gigabit LAN.



Sebagai tambahan tersedia juga satu port USB 3.0 dan satu port yang mendukung combo eSATA seklaigus USB 2.0 sehingga bisa digunakan untuk menyediakan sharing storage.



Linksys menyebutkan bahwa produk ini dibanderol USD300 atau stara Rp4,2 juta, namun di negara asalnya dijelaskan bahwa pembeli yang melakukan pembelian dalam waktu terdekat akan mendapatkan bonus Xbox Game Pass selama tiga bulan tanpa biaya tambahan.

(MMI)