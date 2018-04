22 APril, Pokemon Go Gelar Hari Bumi

Jakarta: Niantic, tim di balik Pokemon Go, mengumumkan menggelar acara pembersihan lokal di seluruh dunia untuk seluruh pemain yang ingin menghadirinya.



Pengembang ini juga bekerja sama dengan Mission Blue untuk meyakinkan pemain Pokemon Go melakukan perubahan pada 22 April.

Sebagai informasi, Mission Blue merupakan organisasi yag terfokus pada perlindungan terhadap lautan.Jika cukup banyak pemain yang hadir dan berpartisipasi dalam acara pembersihan pada 22 April mendatang tersebut, pemain berkesempatan membuka sejumlah penghargaan yang akan tersedia di seluruh dunia.Berdasarkan informasi yang beredar, jika acara dihadiri sebanyak 1.500 partisipan, Niantic akan membuka penghargaan peluang menangkap Pokemon tipe Stardust for Grass, Water dan Ground sebanyak dua kali dalam kurun waktu selama 48 jam.Sementara itu, jika partisipan acara Earth Day tersebut mencapai 3.000 orang, maka Niantic akan menghadirkan peluang untuk menangkap Pokemon tipe Stardust for Grass, Water dan Ground sebanyak tiga kali, dalam kurun waktu selama 48 jam.Acara Earth Day ini telah dikonfirmasi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Belgia, Portugal, Taiwan dan lainnya. Pengguna dapat menemukan lokasi penyelenggaraan acara yang diusung Niantic dan Mission Blue ini di halaman khusus situs Niantic.Sebelumnya, Niantic memutuskan menyelesaikan tuntutan kekisruhan festival Pokemon Go di Chicago dengan membayar USD1.575.000 (Rp21,7 miliar) kepada para pengunjung festival untuk menggantikan berbagai biaya yang mereka keluarkan, seperti tiket pesawat, biaya hotel, biaya parkir hingga dua hari, biaya sewa mobil, tol dan biaya bensin.Niantic juga merilis update untuk Pokemon Go dengan meningkatkan kualitas pengalaman teknologi AR pada game, memungkinkan monster Pokemon Go di layar smartphone memperlihatkan tingkah laku yang sesuai dengan objek atau latar yang tertangkap kamera smartphone.(MMI)