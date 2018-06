YouTube Jajal Fungsi Pengirim Pesan

Jakarta: Peraturan sederhana dari aplikasi mobile saat ini adalah semua hal harus dapat berfungsi sebagai aplikasi pesan, terlepas dari faktor lain, terutama jika perusahaan memiliki masa sulit dengan membangun jejaring sosial.



Hal ini disebut sebagai alasan di balik keputusan YouTube menambahkan fitur pesan lebih baik dan mencoba menghadirkan opsi selain hanya video untuk penggunanya. Kini, Google dilaporkan mencoba lebih menonjolkan fitur tersebut dengan mengubah nama sejumlah tab pada aplikasi.

Tab yang saat ini dilabeli sebagai Activity untuk YouTube tengah diuji dengan nama baru yaitu Inbox, dan di dalam tab ini, bagian berlabel Shared akan dinamai sebagai Messages. Selain itu, YouTube tengah menguji perubahan dari menggunakan kata "Contact" menjadi "Friends".Perubahan nama tersebut masih dalam fase pengujian, namun perubahan tersebut dinilai lebih detil dalam menjelaskan fungsi tab sehingga lebih mudah untuk dipahami jika dibandingkan dengan nama sebelumnya.Seluruh perubahan nama ini merupakan bagian dari rencana YouTube untuk menambahkan lebih banyak fitur sosial ke layanan ini.Perubahan ini dimulai dengan cara lebih baik untuk membagi video secara langsung dari dalam aplikasi dibandingkan sebelumnya, yaitu dengan membagi tautan melalui layanan pesan lain. Kemudian, YouTube menambahkan feed sosial untuk saluran untuk dapat menyampaikan update gambar dan teks kepada pengikut.Hingga saat ini, perubahan tersebut belum dapat dipastikan akan berfungsi dengan baik, namun dinilai akan membuat platform berbasis video tersebut lebih masuk akan dan mengusung pengalaman penggunaan yang lebih sosial.Sebelumnya, Google memutuskan untuk menggulirkan update fitur pengingat Remind Me to Take a Break, berisi opsi jangka waktu baru yang akan memungkinkan pengguna mengatur pengingat dengan frekuensi dengan jangka waktu jam dan menit.(MMI)