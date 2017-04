Layanan Pembayaran Alibaba Rambah Pasar Indonesia

Metrotvnews.com: Ant Financial Services, afiliasi pembayaran raksasa internet Tiongkok Alibaba Group Holding dan Alipay, mengumumkan akan merambah pasar Indonesia, guna mendirikan perusahaan gabungan dengan konglomerat media lokal, Elang Mahkota Teknologi atau Emtek Group.



Menurut Nikkei Asia, perusahaan gabungan tersebut akan mengembangkan layanan pembayaran mobile untuk aplikasi chat BlackBerry yaitu BBM, yang saat ini diklaim masih digunakan oleh lebih dari 60 juta pengguna di Indonesia.

Kesepakatan perusahaan gabungan tersebut memberikan Ant Financial akses ke pasar besar dengan regulasi ketat, menambah deret panjang investasi startup, seperti e-commerce Bukalapak.Ant Financial merupakan perusahaan yang berperan besar dalam pembangunan jaringan global platform pembayaran online di luar Tiongkok. Perusahaan tersebut tercatat telah berinvestasi pada unit teknologi finansial milik konglomerat Thailand, CP Group pada tahun 2016.Selain itu, Ant Financial baru-baru ini juga mengumumkan investasi senilai USD200 juta (Rp2,6 triliun) pada anak perusahaan pembayaran mobile dari platform pesan instan asal Korea Selatan, Kakao Corp.Kehadiran Ant Financial di Indonesia diperkirakan akan meningkatkan persaingan di industri pembayaran mobile di negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan kurang dari separuh populasinya memiliki akun bank.Tidak hanya perusahaan finansial, investasi di ranah pembayaran mobile turut dimeriahkan oleh layanan transportasi berbasis online seperti Go-Jek dan Grab . Kedua layanan ini turut memanfaatkan layanan dompet elektronik sebagai dampak dari pertumbuhan pengguna smartphone yang pesat di Indonesia.(MMI)