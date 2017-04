Situs Telkomsel Diretas, Ini Tanggapan Netizen

Metrotvnews.com, Jakarta: Situs resmi Telkomsel pagi ini diretas oleh kelompok tidak dikenal. Dalam pesannya, sang hacker melayangkan protes kepada pihak Telkomsel yang dianggap terlalu tinggi dalam mematok harga paket kuota internet. Saat ini berita mengenai peretasan tersebut telah menjadi perbincangan banyak pihak di media sosial, bahkan menjadi trending topic di Twitter.



Banyak netizen yang mengomentari peristiwa peretasan kali ini. Beberapa netizen justru mendukung hacker yang meretas situs Telkomsel hari ini.

Haters gonna hate. Keep up the good work telkomsel... #SemangatTanpaBatas pic.twitter.com/74tw3K8yvo