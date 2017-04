Ketimbang Selfie, Xiaomi Lebih Utamakan Ponsel Serba Bisa

Metrotvnews.com, Jakarta: Xiaomi secara resmi meluncurkan ponsel teranyar Redmi Note 4 dan Redmi 4X untuk pasar Indonesia, hari ini, Rabu (5/4/2017).



Dalam presentasinya, Xiaomi tetap menekankan keunggulan produk dari segi desain, yang disusul dengan spesifikasi menarik. Jeroan yang terpasang memang cukup menyita perhatian karena didukung oleh harga yang tergolong ekonomis.

Dari acara peluncuran tersebut, terlihat satu hal yang cukup jelas, yaitu Xiaomi yang tidak meluncurkan ponsel yang sangat menonjolkan kemampuan kamera depan. Padahal, dua pemain besar smartphone asal Tiongkok, Oppo dan Vivo, berlomba lomba menghadirkan ponsel selfie yang mumpuni."Kami lebih menekankan smartphone dengan fitur yang serba bisa," kata Director of Product Management and Marketing Xiaomi Global, Donovan Sung. "Melihat smartphone sebenarnya bukan hanya dari kamera, tetapi juga dari desain dan baterainya."Pernyataan Sung ini memang sejalan dengan Redmi Note 4 dan Redmi 4X yang mengunggulkan desain simetris dan daya tahan baterai 4.100 mAh. Sung juga menambahkan, semakin besar megapixel kamera smarpthone tidak berarti semakin bagus."Salah satu hal yang kami lakukan untuk kamera depan adalah menyediakan fitur yang keren dari software," kata Sung.Jika melihat spesifikasinya, Redmi Note 4 dan Redmi 4X yang resmi tersedia di pasar Indonesia ini memang tidak menyediakan kamera depan yang lebih wah. Kamera depan 5MP dirancang untuk memenuhi kebutuhan selfie, bukan memberikan pengalaman selfie yang lebih menarik. Xiaomi mencoba menyajikan pengalaman tambahan melalui kustomisasi MIUI 8 untuk komponen kamera.Bagaimana dengan Dual Camera? Sung mengatakan bahwa Xiaomi melihatnya sebagai sebuah tren yang menarik. "Saat ini kami sedang melihatnya lebih jauh."Ia juga memberi contoh penggunaan dua kamera belakang dalam dua ponsel Redmi Pro dan Mi 5s Plus, yang sementara tersedia eksklusif di pasar Tiongkok. Teknologi tersebut pastinya akan diadopsi untuk seri Redmi dengan harga yang lebih murah.(MMI)