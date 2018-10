Penjualan iPhone XS dan iPhone XS Max Sama Kuat

Jakarta: Laporan terbaru dari CIRP menyebut bahwa penjualan dua smartphone terbaru Apple, yaitu iPhone XS dan iPhone XS Max, tinggi hingga akhir kuartal ketiga. Tidak hanya di salah satu model, penjualan tinggi ini dialami oleh kedua model tersebut secara seimbang.



Dalam kurun waktu 10 hari pada kuartal ketiga 2018 setelah resmi tersedia di pasar, masing-masing model berkontribusi terhadap penjualan iPhone di Amerika Serikat sebesar delapan persen. Jika dikombinasikan, iPhone XS dan iPhone XS Max mencakup pangsa pasar sebesar 16 persen dalam 10 hari.

Pencapaian tersebut dinilai GSM Arena setara dengan penjualan per kuartal untuk masing-masing model keluaran tahun 2017 lalu. Penjualan iPhone XS dan iPhone XS Max serupa dengan penjualan iPhone 8 dan iPhone 8 Plis pada kuartal peluncuran mereka pada tahun 2017.Smartphone baru ini membantu meningkatkan harga jual rata-rata Apple di Amerika Serikat, mencapai rekor sebesar USD796 (Rp12 juta) untuk WARP (Weighted Average Retail Price atau harga ritel rata-rata tertimbang). Hal ini merefleksikan potongan harga yang ditawarkan Apple kepada peritel dan operator.Pada kuartal kedua tahun 2018, WARP di pasar Amerika Serikat sebesar USD751 (Rp11,4 juta), sedangkan pada Q3 tahun 2017 sebesar USD705 (Rp10,7 juta). Sayangnya, peluncuran iPhone XR dengan harga lebih terjangkau, diperkirakan akan menghentikan atau memperlambat pertumbuhan di metrik ini.Informasi terkait penjualan ini merupakan hasil survei dari 500 konsumen Apple di Amerika Serikat, yang melakukan pembelian selama kuartal ketiga pada tahun 2018 ini. Sebelumnya, Apple mengeluarkan undangan untuk acara 30 Oktober yang diadakan di Brooklyn, New York.Acara ini diperkirakan sebagai ajang Apple untuk meluncurkan tablet iPad Pro baru dan beberapa produk baru untuk lini Mac. Untuk acara kali ini, Apple mengusung moto "there's more in the making", atau "masih ada produk baru yang sedang dikembangkan".(MMI)