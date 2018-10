Hitachi Vantara Berikan Penghargaan ke Angkasa Pura II

Jakarta: Hitachi Vantara, anak perusahaan Hitachi Ltd, penyedia solusi big data menggelar ajang penghargaan dari HItachi Transformation Awards untuk perusahaan-perusahaan pengguna solusi dari Hitachi Vantara.



Dalam acara tersebut Hitachi Vantara memberikan penghargaan dan pengakuan atas organisasi atau perusahaan terkemuka yang berhasil bertransformasi dengan cara inovatif yang didukung oleh Hitachi Vantara.

Hitachi Vantara mengumumkan tiga perusahaan yang mendapatkan honorable award, salah satunya adalah PT Angakasa Pura II (Persero). Berkat solusi video analytics dari Hitachi Vantara, mereka berhasil meningkatkan kinerja manajemen operasional dan menyajikan layanan berkualitas bagi lebih dari 100 juta pelanggannya setiap tahun.PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat.Kedua penerima penghargaan yang sama adalah Deluxe dan City of Las Vegas. Deluxe adalah perusahaan layanan keuangan dan pemasaran UKM yang mencapai target bisnis menggunakan ekosistem cloud managed-services dari Hitachi Vantara.Sementara kota Las Vegas menerima penghargaan karena mampu mengembangkan kota pintar. Para pemenang dipilih berdasarkan hasil bisnis substansial yang mereka capai.Pencapaian tersebut ditopang oleh transformasi bisnis, meningkatkan pengalaman pengguna, berinovasi dengan data dan menggunakan internet of things (IoT).Penghargaan diberikan untuk kategori Transformasi Perusahaan (Enterprise Transformation), Keunggulan dalam IoT (Excellence in IoT), dan Inovasi Sosial (Social Innovation)."Penghargaan Transformasi Hitachi (Hitachi Transformation Awards) memberi kami sebuah peluang besar untuk mengakui keberhasilan yang telah mereka capai dalam mentransformasi bisnis menggunakan kekuatan data mereka," tutur CEO & CTO Hitachi Vantara Scott Kelly.(MMI)