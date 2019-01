Strategi Apik Microsoft Dukung Bisnis F&B

Jakarta: Microsoft sebagai perusahaan teknologi selalu menyediakan solusi digital baru termasuk bagi bisnis di Indonesia. Solusi digital ini tidak hanya diperuntukkan bagi bisnis dengan skala besar, namun juga untuk skala kecil dan menengah (Small & Medium Business) seperti bisnis F&B (Food and Beverage) atau makanan dan minuman yang dinilai penting termasuk di Indonesia.



Tingginya pertumbuhan bisnis F&B di Indonesia sejalan dengan meningkatnya daya saing antar pelaku bisnis tersebut. Saat ini, bisnis F&B tidak cukup hanya menghadirkan interior yang menarik serta inovasi pada produk mereka, namun kualitas manajemen juga akan berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Melalui solusi Microsoft Office 365, pelaku small and medium businesses kini mampu mengadopsi teknologi digital ke dalam manajemen bisnis mereka sehingga menghadirkan kualitas layanan terbaik untuk pelanggan.



Sebagai pemilik café atau resto, Anda bisa memanfaatkan Microsoft OneNote dari Office 365 untuk digunakan oleh seluruh pegawai dan menciptakan suasana kerja yang berkolaborasi. Misalnya, Anda dapat membuat catatan mengenai ide menu baru saat sedang bepergian. Di saat yang sama, juru masak Anda juga bisa menuangkan ide tentang bahan makanan dan takarannya ke dalam OneNote yang sama.







Melalui Office 365, setiap pengguna dapat bekerja secara kolaboratif di mana pun dan kapan pun untuk mengakses satu dokumen yang sama, baik melalui PC, tablet, maupun gawai pintar. Hal ini tentunya akan membuat proses bekerja menjadi lebih efisien.



Tahun ini, untuk meningkatkan layanan bagi para pelanggan atau para pelaku bisnis kecil dan menengah di Indonesia, Microsoft menawarkan promo paket solusi berbasis cloud Office 365 yaitu Office 365 Business Essentials dan Office 365 Business Premium dengan harga yang terjangkau. Jangan kaget apabila harga yang Anda dapatkan bisa lebih murah daripada harga makanan di kafe kesayangan Anda.



Untuk kawasan Indonesia, solusi Microsoft Office 365 Business Essentials dibanderol USD2,50 untuk setiap pengguna per bulannya dan paket Office 365 Business Premium di harga USD10 setiap penggunanya per bulan. Promo ini berlaku dari 1 Januari hingga 30 Juni 2019. Cari tahu lebih lanjut solusi Microsoft untuk usaha kecil dan menengah melalui:



Website: https://aka.ms/BisnisLokal

YouTube: https://aka.ms/VideoBisnisLokal

Facebook: https://www.facebook.com/MicrosoftBisnis/

Paket solusi Microsoft 365 (kawasan Indonesia): https://products.office.com/EN/compare-all-microsoft-office-products?tab=2





