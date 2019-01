Alibaba Cloud Gelar Pusat Data Kedua di Indonesia

Jakarta: Alibaba Cloud mengumumkan kehadiran data center keduanya di Indonesia. Data center ini mendukung dan meningkatkan kapasitas data center pertama yang telah dihadirkan anak perusahaan Alibaba Group ini pada bulan Maret tahun 2018 lalu.



“Kami melihat banyak permintaan dari masyarakat dan bisnis di Indonesia, yang ingin berkontribusi pada transformasi digital. Sehingga kami memutuskan untuk menggandakan kapasitas data center kami di Indonesia,” ujar Country Manager Alibaba Cloud Leon Chen.

Data center ini menawarkan rangkaian produk dan layanan dari elastic computing, layanan database, jaringan, penyimpanan data, keamanan, middleware, dan solusi untuk mengatasi tantangan industri vertikal.Selain itu, data center Alibaba Cloud kedua menyediakan kapasitas lebih besar, dengan kemampuan perbaikan akibat bencana yang diklaim lebih baik. Kemampuan ini memungkinkan pelanggan melakukan mission-critical workload di berbagai zona dan mengganti zona dalam waktu singkat.Dengan kehadiran data center kedua di Indonesia ini, layanan Alibaba Cloud tersedia di 55 zona di 19 wilayah di seluruh dunia. Selain itu, Alibaba Cloud juga meluncurkan Machine Learning for AI, sebagai jawaban atas peningkatan permintaan perusahaan Indonesia terhadap big data dan solusi analitik.Machine Learning for AI ini diklaim akan menghadirkan pencarian secara fleksibel pada bulan Januari, berkemampuan melakukan pencarian secara langsung, untuk melakukan analisis data dan visualisasi.Alibaba Cloud turut meluncurkan program Internet Champion Global Accelerator, sebagai bentuk dukungan Alibaba Group terhadap visi Go Digital 2020 yang digalakkan pemerintah Indonesia.Program ini merupakan program pelatihan dan bimbingan bagi perusahaan dan profesional di Indonesia. Program ini ditujukan untuk memberikan peluang bagi perusahaan tersebut untuk memperoleh akses ke capital venture.(MMI)