Bug Ekspos Kicauan Pribadi Pengguna Android

Jakarta: Sebuah bug di Twitter mengekspos kicauan privat dari beberapa pengguna Android. Bug ini telah ada sejak 2014.



Twitter pertama kali mengumumkan keberadaan bug tersebut pada Help Center mereka. Bug ini sendiri telah ditambal pada 14 Januari lalu. Bug itu tidak memengaruhi orang-orang yang menggunakan Twitter di iOS dan desktop.

Menurut Twitter, masalah muncul ketika seseorang menggunakan aplikasi Twitter untuk Android dan mencoba untuk mengubah pengaturan akun mereka, termasuk memperbarui alamat email mereka.Setelah melakukan perubahan itu, Twitter akan menonaktifkan pengaturan "Protect your Tweets", bahkan jika fitur itu aktif sebelumnya.Bug ini memengaruhi pengguna Android yang melakukan perubahan pada pengaturan akun mereka selama periode sejak 3 November 2014 sampai 14 Januari 2019, lapor Engadget. Twitter mengatakan, mereka telah menghubungi para pengguna yang terpengaruh oleh bug ini.Namun, mereka juga menyarankan pada para pengguna yang khawatir tentang pengaturan privasi kicauan mereka untuk memeriksa kembali apakah fitur Protect your Tweets berada dalam keadaan aktif.Saat ini, Twitter telah bermasalah dengan Komisi Perlindungan Data Irlandia karena tidak bisa memenuhi permintaan akan data yang dikumpulkan via layanan pemotongan tautan t.co.Tahun lalu, para peneliti keamanan juga menemukan cara untuk mengunggah kicauan ke akun seseorang via SMS di Inggris.(MMI)