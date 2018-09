YouTube Music Android Bisa Atur Kualitas Musik

Jakarta: Google menjanjikan pada bulan lalu akan menghadirkan fitur dan perbaikan baru pada YouTube Music dengan frekuensi lebih sering. Update yang baru saja digulirkan Google untuk YouTube Music versi Android memenuhi janji tersebut.



Sebelumnya, Google telah menghadirkan kendali unduh dan streaming baru pada update yang diumumkan pada bulan Agustus lalu, sehingga tidak mengejutkan. Untuk memanfaatkan kendali streaming baru ini, pengguna dapat mengakses Settings dan mengetuk "Audio quality on mobile network" atau "Audio quality on Wi-Fi".

Pengaturan baru ini berbekal empat pilihan yaitu Low, Normal, High dan Always High. Tersedia juga kendali kualitas donlod baru yang dapat ditemukan di menu Download.Pengguna akan menemukan opsi "Audio quality", menawarkan penyesuaian lebih detil seperti Low, Normal dan High.Selain itu, "Video quality" memungkinkan pengguna mengatur layanan streaming untuk hanya menyimpan audio. Daftar perubahan resmi di Google Play Store belum diperbarui guna merefleksikan perubahan baru tersebut, namun diperkirakan akan dirilis secara berkala.Sebelumnya, dalam blog resminya, YouTube mengumumkan bahwa YouTube Gaming, platform yang didedikasikan khusus untuk video tentang game, akan berhenti beroperasi pada bulan Maret 2019 mendatang.Alasan YouTube menutup YouTube gaming bukan karena pengguna yang tertarik untuk membuat video atau melakukan siaran pada platform tersebut sedikit.Global Head of Gaming, YouTube, Ryan Wyatt mengaku video tentang game saat ini tengah marak, dan sebanyak 50 miliar jam konten Gaming ditonton di YouTube selama 12 bulan terakhir.Sedangkan pengguna akun yang menonton video soal game mencapai 200 juta per hari, menjadi alasan YouTube mengintegrasikannya ke aplikasi utama.Sementara itu, Google belum lama ini mengumumkan kehadiran fitur baru dan peningkatan untuk aplikasi YouTube Kids. Google mengumumkan dua peningkatan, menghadirkan konten yang disetujui orangtua, dan pengalaman YouTube baru untuk anak berusia lebih tua.(MMI)