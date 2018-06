Netflix akan RIlis Cerita Interaktif Minecraft: Story Mode

Jakarta: Netflix membantah laporan yang menyebutkan bahwa mereka masuk ke industri gaming. Namun, mereka mengaku bahwa mereka akan menambahkan cerita interaktif baru, yaitu Minecraft: Story Mode.



Sebelum ini, Netflix telah memiliki sekumpulan cerita interaktif yang ditujukan untuk anak-anak, seperti Stretch Armstrong: The Breakout, Puss in Book: Trapped in an Epic Tale dan Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile, lapor TechCrunch.

Menurut laporan TechRadar, Netflix bekerja sama dengan Telltale Games untuk menyediakan game ke layanan mereka, dimulai dari Minecraft. Netflix kini mengklarifikasi kabar tersebut, menyebutkan bahwa mereka tidak menyediakan game, tapi cerita interaktif.Netflix mengumumkan satu tahun lalu bahwa mereka akan mulai mencari cara baru untuk menyiarkan video, yaitu melalui cerita yang memungkinkan pengguna untuk memilih ceritanya sendiri. Metode ini memungkinkan sebuah cerita menjadi kaya variasi.Metode ini hanya bisa diimplementasikan pada layanan streaming seperti Netflix karena metode itu tidak bisa diaplikasikan pada TV tradisional. Dengan cerita interaktif, Netflix juga akan bisa menarik perhatian keluarga dengan anak yang masih muda.Netflix mengonfirmasi bahwa Minecraft: Story Mode adalah cerita interaktif dalam lima episode yang akan diluncurkan pada musim gugur tahun ini. Untuk membuat cerita interaktif ini, Netflix bekerja sama dengan Telltale.(MMI)