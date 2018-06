Paket Data Kemasan Sachet Andalan Indosat Jelang Lebaran dan Mudik

Jakarta: Dalam acara buka puasa bersama yang digelar Indosat semalam di kantor pusat Jalan Medan Merdea Barat No.1, Jakarta Pusat, sang operator yang identik dengan warna kuning tersebut mengakui bahwa sejak momen Ramadan hinga Hari Raya Lebaran dan mudik akan terjadi lonjakan trafik yang berbeda dibandingkan tahun lalu.



Head of Fault Management Division Indosat Riche Doris menyebutkan bahwa lonjakan trafik di Indonesay pada momen Ramadan terutama di Hari Raya Lebaran dan mudik tahun ini diprediksi meningkat dua hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Dia menyatakan bahwa Indosat sudah meningkatkan kapasitas layanannya untuk menyambut momen tersebut."Di layanan data kami prediksi trafiknya menjadi 5.794TB per hari kami tingkatkan kapasitasnya menjadi 11.394TB per hari. Layanan voice atau telepon diprediksi 3,36 juta Erlang per hari dan kami siapkan kapasitasnya 37,49 juta Erlang per hari. Terakhir yakni layanan SMS diprediksi sebanyak 150 juta sms perhari, kami siapkan kapasitasnya menjadi 1,01 miliar SMS per hari," ungkap Doris.Meskipun begitu dia mengakui bahwa di tahun ini trafik layanan panggilan telepon dan SMS menurun signifikan dan trafik serta konsumsi layanan data menjadi paling tinggi karena kebanyakan pengguna mengakses layanan media sosial, streaming video, dan messaging app.Head of Postpaid, Device & International Roaming Proposition Indosat Andre Reynaldi menyampaikan bahwa menyambut momen tersebut Indosat juga melakukan kampanye dengan merilis beragam paket data kemasan sachet unlimited serta peningkatan kapasitas jaringan untuk mendukung hal tersebut."Paket layanan data kemasan sachet ini adalah paket data yang dibanderol dengan harga murah dengan jenis paket data yang beragam termasuk bonus akses ke berbagai aplikasi. Seluruh paket data ini unlimited sesuai jangka waktu setiap paket dan benar-benar unlimited, tidak seperti operator lain yang ada batasan jam," beber Reynaldi.Paket Unlimited dari Indosat hadir dari mulai harga Rp5 ribu dengan kuota utama 500MB yang berlaku selama tiga hari, paket harga Rp12 ribu dengan kuota utama 1GB untuk tujuh hari, paket Rp20 ribu dengan kuota utama 1GB untuk 30 hari yang berlaku Indosat Rollover atau terakumulasi setiap pembelian baru serta varian harga paket lainnya.Indosat mengklaim bahwa meskipun kuota utama Paket Unlimited habis, pengguna tetap bisa mengakses seluruh aplikasi yang digratiskan oleh Indosat dan kecepatan internet penggunanya tidak akan terpengaruh.Beberapa aplikasi yang termasuk dalam Paket Unlimited adalah beragam media sosial di tambah Go-Jek dan Grab, YouTube, iflix, Spotify, serta layanan telepon dan SMS.(MMI)