Samsung Juga Punya Galaxy S8 Plus RAM 6GB

Metrotvnews.com: Ketika Samsung mengumumkan Galaxy S8, mereka menyebutkan bahwa smartphone premium terbarunya hanya tersedia dalam 1 model, yaitu versi dengan memori internal 64GB dengan RAM 4GB.



Namun, ternyata ada varian Galaxy S8 Plus yang menawarkan spesifikasi lebih tinggi dengan memori internal 128GB dan RAM 6GB. Sayangnya, ia hanya tersedia di Korea Selatan dan Tiongkok.

Menurut laporan The Verge, harga dari Galaxy S8 Plus dengan spesifikasi yang lebih tinggi tersebut belum diumumkan. Memperkirakan, ia akan dijual dalam bentuk paket yang dihargai sekitar USD1,020 (Rp13,6 juta). Selain ponsel, paket ini juga menyediakan desktop dock, Dex yang dijual secara terpisah seharga USD150 (Rp2 juta).Adanya halaman baru di situs Samsung dalam bahasa Korea tampaknya mengonfirmasi keberadaan Galaxy S8 Plus RAM 6GB tersebut, walau masih belum disebutkan berapa harganya. Mengingat harga Galaxy S8 dan dock Dex tidak murah, satu hal yang pasti, paket Galaxy S8 Plus RAM 6GB dan dock Dex juga akan memiliki harga yang tinggi.Saat ini, masih belum diketahui apakah paket tersebut akan dijual di negara lain selain Tiongkok dan Korea Selatan.Galaxy S8 Plus dengan RAM lebih besar ini bukanlah satu-satunya model khusus yang Samsung sediakan. Tidak lama setelah merilis Galaxy S8 dan S8 Plus, Samsung mengumumkan peluncuran Galaxy S8 Microsoft Edition Smartphone tersebut masih menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Namun, ia sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi Microsoft seperti Skype, OneDrive dan Microsoft Office.Ponsel itu juga sudah dioptimalisasi sehingga penggunanya bisa memanfaatkan aplikasi produktivitas buatan Microsoft dengan maksimal.(MMI)