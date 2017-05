AS Bakal Minta Akun Media Sosial dari Sebagian Calon Pendatang

Metrotvnews.com: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengusulkan persyaratan baru untuk sebagian orang yang ingin mengajukan visa, yaitu informasi terkait akun media sosial yang mereka gunakan selama 5 tahun belakangan.



Pemerintah AS menekankan, peraturan ini hanya akan berlaku pada sekitar 0,5 persen orang-orang yang hendak mengajukan visa. Selain itu, ia tidak akan menargetkan negara-negara tertentu, seperti negara yang masyarakatnya dilarang masuk AS.

Namun, jika usulan ini disetujui, maka Anda harus membiarkan semua akun media sosial yang Anda gunakan diperiksa untuk mendapatkan visa ke AS.Engadget melaporkan, dengan menerapkan usulan ini, secara teori, Departemen Luar Negeri AS akan memiliki kesempatan untuk lebih besar untuk menemukan orang-orang yang mungkin terlibat dalam kegiatan terorisme atau kegiatan lain yang mengancam keamanan nasional.Ini bukanlah pertama kalinya badan pemerintah mengusulkan orang asing yang hendak masuk ke AS untuk memberikan akun media sosial mereka. Pada bulan Juni tahun lalu, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) juga mengusulkan hal yang sama. Keinginan DHS terkabul pada bulan Desember, walau peraturan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang mendaftar program visa waiver.Pemerintah AS akan meminta akun media sosial calon pendatang, tapi bukan password dari akun mereka. Selain itu, mereka juga akan meminta calon pendatang untuk memasukkan daftar nama dan tanggal lahir saudara serta informasi geografis secara detail seperti alamat rumah dan sejarah perjalanan.Usulan ini belum diresmikan. Sebelum ia disetujui atau ditolak pada 18 Mei mendatang, masyarakat masih bisa menyatakan persetujuan atau keberatannya terhadap usulan ini.(MMI)