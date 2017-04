Aman, Robot Belum Sanggup Gantikan Pekerjaan Wartawan

Metrotvnews.com: Pekerjaan sebagai wartawan tampaknya tidak akan digantikan oleh robot dalam waktu dekat, setidaknya di Tiongkok.



Pada hari Senin, Jia Jia, robot buatan Tiongkok yang telah dikembangkan selama sekitar 3 tahun, berbincang-bincang dengan ahli AI, Kevin Kelly, salah satu pendiri majalah teknologi, Wired. Media yang dijalankan oleh pemerintah, Xinhua, menyiarkan pembicaraan keduanya. Jia Jia diperkenalkan sebagai wartawan khusus.

Quartz melaporkan, Jia Jia terlihat seperti seorang wanita berumur 20-an. Dia dapat berkedip, menampilkan senyum yang terlihat cukup wajar, menggerakkan bibirnya ketika dia berbicara dan memiliki ekspresi mikro.Namun, dia tampaknya kesulitan untuk menjawab sebagian pertanyaan yang dilontarkan oleh Kelly. Terkadang, dia memerlukan waktu hingga 10 detik sebelum bisa menjawab.Selain itu, Jia Jia biasanya hanya menjawab pertanyaan dengan satu atau dua kata. Terkadang, jawabannya juga tidak sesuai dengan pertanyaan. Misalnya, ketika Kelly bertanya, "Bisakah kamu bercerita tentang Beijing?" Jia Jia menjawab, "Tentangmu."Saat ditanya soal Tembok Besar Tiongkok, Jia Jia menjawab dengan lebih baik meski tidak spesifik. Dalam contoh lain, ketika Kelly bertanya, "Jia Jia, bisakah kamu bercerita tentang New York?" Robot itu menjawab, "Saya tidak di rumah.""Jia Jia, bisakah kamu menceritakan sesuatu pada saya?" Jia Jia menjawab dengan pertanyaan lain, "Apa ceritamu?"Beberapa orang yang menonton wawancara ini mengatakan bahwa para pengembang di University of Science and Technology of China di Anhui, tempat Jia Jia dibuat, seharusnya fokus untuk mengembangkan kemampuan robot itu dan tidak sekadar penampilannya.Salah satu pengembang Jia Jia, Chen Xiaoping, Director of the Robotics Laboratory di USTC, menyebut wawancara dengan Jia Jia ini sebagai sebuah kesuksesan. Dia justru menyalahkan konektivitas Skype saat jawaban Jia Jia kurang memuaskan.(MMI)