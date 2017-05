Rilis Aplikasi Bima+, Tri Siap Rangkul Generasi Milenial

Metrotvnews.com, Jakarta: Tri Indonesia meluncurkan aplikasi baru bernama Bima+. Aplikasi ini dibuat sebagai platform untuk kalangan milenial agar mereka bisa menjalankan gaya hidup mereka.



Presiden Direktur Tri Indonesia, Randeep Singh Sekhon mengaku, sebagian besar pengguna Tri adalah generasi milenial, yang memiliki gaya hidup dan cara mengonsumsi media yang berbeda.

"Kami ingin membantu para milenial ini,"ujar Randeep saat ditemui di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Senin (15/5/2017). "Aplikasi kami ini fokus membantu para milenial hidup dengan gaya hidupnya yang ambisius dan penuh semangat usaha. Mereka tidak ingin bekerja biasa, mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka pada dunia. Karena itu, kami akan memberikan Anda sebuah platform."Ada banyak konten yang bisa Anda konsumsi di aplikasi Bima+, mulai dari lagu, film, game hingga promosi dari produk. Aplikasi yang saat ini baru tersedia di Google Play ini bisa digunakan baik oleh pelanggan Tri maupun non-pelanggan. Tentu saja, hanya pelanggan Tri yang bisa mengakses konten khusus seperti promosi dari Tri.Saat ini, Bima+ memang baru akan tersedia untuk pengguna Android. Namun, pihak Tri menyebutkan, versi iOS dari aplikasi ini tengah dikembangkan dan akan meluncur dalam waktu dekat.Salah satu bagian yang ada pada Bima+ adalah &Co. Tri menjelaskan &Co sebagai creative hub tempat berbagai produk lokal dipromosikan. Barang yang ada di seksi ini beragam, mulai dari fesyen, aksesori, hobi, makanan dan minuman serta home living.Chief Commercial Officer, Tri Indonesia, Dolly Susanto mengatakan, saat ini, Tri telah memiliki 300 rekan yang mempromosikan produk mereka di Bima+. Menariknya, berbeda dengan marketplace yang terkadang meminta penjual untuk membayar mereka, Tri menawarkan bagian &Co secara gratis.Senior Manager Brand and Communication, Tri Indonesia, Bonita menjelaskan, tidak semua pihak akan dapat masuk ke dalam seksi &Co dalam aplikasi Bima+. Pihak Tri Indonesia memiliki tim yang akan memilih produk yang dianggap sesuai dengan kriteria pelanggan milenial.(MMI)