Huawei Sebut Mate 10 Pro Sebagai Ponsel Terbaik

Jakarta: Bulan lalu, Huawei menyebut akan memamerkan smartphone unggulannya di ajang CES 2018, agar dapat resmi diluncurkan di pasar Amerika Serikat. Huawei kini mengonfirmasi perangkat unggulan berbasis Android Oreo, Mate 10, di pasar Amerika Serikat.



Huawei akan menghadirkan Mate 10 Pro di CES 2018 dan menyebutnya sebagai ponsel terbaik yang pernah didengar konsumen. Smartphone Huawei cukup populer di wilayah lain di seluruh dunia, termasuk Asia dan Eropa.

Huawei Mate 10 Pro dapat tersedia untuk dibeli di Amerika Serikat, via operator seluler AT&T, pada bulan Februari mendatang. Ponsel ini juga dikabarkan berpeluang untuk ditawarkan oleh Verizon, namun informasi tersebut baru dapat dikonfirmasikan pada ajang CES 2018 pada 9 Januari mendatang.Huawei juga tengah berupaya menghadirkan Android Oreo ke berbagai perangkat unggulannya. Mate 9 dan Mate 9 Pro menjadi perangkat terakhir Huawei yang menerima update tersebut. Smartphone unggulan selanjutnya yang akan menerima update Android 8.0 Oreo dikabarkan sebagai Huawei P10 dan P10 Plus.Saat ini, Huawei tengah mencari penguji versi beta dari program pengujian Android 8.0 Oreo, yang akan dihadirkan pada P10 dan P10 Plus. Masyarakat yang berminat harus mengunduh aplikasi mobile pada smartphone untuk memungkinkan mereka mendaftarkan lamaran dan menerima OTA pertama.Sebelumnya, Huawei dilaporkan tengah mengembangkan smartphone seri P yang mengusung tiga kamera di bagian belakang. Kabar lain yang beredar adalah smartphone ini akan memiliki 3 fungsi yang berbeda dan menghasilkan kemampuan kamera 40MP.Kabar buruk juga menerpa Huawei, setelah Sales Head dari divisi smartphone Huawei di Tiongkok telah ditangkap atas tuduhan menerima sogokan. Menurut memo internal, Teng Hongfei ditangkap karena "diduga menerima suap sebagai pejabat non-negara."Sementara itu, menurut bocoran informasi terkait dengan peta jalan Huawei selama tahun 2018 menyebut bahwa perusahaan asal Tiongkok itu berencana meluncurkan tiga smartphone seri P, yaitu P Plus, P dan P Lite, pada tahun 2018 mendatang.(MMI)