Elon Musk Tidak Sengaja Bocorkan Nomor Ponselnya di Twitter

Jakarta: Dalam menggunakan media sosial, kita kerap ceroboh karena salah mengunggah sesuatu atau salah menggunakan fitur di dalamnya. Hal ini rupanya bisa dialami juga oleh seseorang yang ahli di bidang teknologi.



Dilaporkan CNBC, hal itu dialami oleh Elon Musk sang pendiri produsen mobil otonom dan misi luar angkasa Space X. Musk tanpa sengaja mencantumkan nomor kontak dalam cuitannya kepada akun perusahaan bernama Carmack.

Diduga jika Musk sebenarnya berniat untuk menjalin komunikasi dengan perusahaan tersebut dengan mengirimnya lewat fitur direct message di Twitter tapi dia keliru. Dia justru memuatnya di cuitan yang bisa dipantau oleh pengikut akun Twitternya yang berjumlah 16,7 juta followers.Carmack sendiri merupakan perusahaan pengembang virtual reality yang bergabung dengan Oculus kemudian diakuisisi oleh Facebook di tahun 2014 untuk mengembangkan virtual reality seperti yang saat ini dipamerkan oleh Facebook.Tentu saja cuitan Musk tersebut dengan cepat dihapus. Tapi, beberapa follower dia sempat mencatatnya. CNBC sendiri berhasil menangkap cuitan Musk tersebut.Beberapa mereka yang mencatat menemukan nomer tersebut juga terhubung dengan aplikasi Apple iMessage. Ketika dihubungi, tentu saja panggilan tersebut tidak akan diangkat oleh Musk.Justru banyak yang mencobanya mendapati suara rekaman panggilan yang diselidiki berasal dari potongan adegan game God of War. "By the Gods you've done it. Somehow you've found your way here to me. I offer you my congratulations and my respect," begitu bunyi rekamannya.Kecerobohan Musk kali ini menimbulkan spekulasi bahwa dia berniat mengembangkan teknologi virtual reality. Padahal, selama ini diketahui dia lebih fokus ke pengembangan teknologi untuk kendaraan masa depan, misi luar angkasa, dan energi terbarukan.