Telkom-Telstra Kerja Sama Mendukung Perkembangan Startup

Jakarta: Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Alex J. Sinaga dan Presiden Direktur Telstra Corporation Ltd (Telstra) Andrew Penn menandatangani nota kesepahaman pembentukan Global Delivery Center (GDC) di Indonesia.



Pembentukan GDC dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan teknologi informasi di pasar global menggunakan tenaga-tenaga information and communication technology (ICT) TelkomGroup dan startup-startup Indonesia binaan digital valley milik Telkom.

“Penjajakan pembentukan GDC di Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan global exposure talenta-talenta ICT berbakat Indonesia, sehingga mampu menangkap peluang bisnis global,” kata Alex di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.Inisiatif penjajakan kerja sama ini membuktikan bahwa talenta-talenta ICT TelkomGroup pada khususnya dan Indonesia pada umumnya telah diakui secara internasional."Nota kesepahaman ini sebagai bentuk penjajakan dengan kemungkinan untuk mengembangkan berbagai inisiatif, termasuk membentuk tim baru di Indonesia guna mendukung layanan kepada para pelanggan Telstra yang tersebar di Asia Pasifik. Hal ini akan bermanfaat dalam memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil Indonesia untuk bekerja dengan standar dan lingkungan Internasional," ujar Andrew Penn.Selain penjajakan kerjasama pembentukan GDC di Indonesia, pada kesempatan pertemuan kedua pimpinan telco ini, dilaksanakan juga diskusi peluang kerja sama bisnis untuk masa mendatang antara lain mencakup employee exchange untuk mendalami peluang bisnis internet of things, media and satellite, consulting and professional services di bidang ICT, serta business process outsourcing.(TRK)